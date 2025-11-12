CMLL celebra a Linkin Park con función especial “From Zero” en la Arena México

El CMLL celebrará a la agrupación estadounidense antes de su presentación en el Corona Capital 2025.

El próximo viernes 14 de noviembre, la Arena México vibrará con una función especial del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dedicada a los fans de Linkin Park, quienes podrán celebrar el legado musical de la banda estadounidense bajo el título “From Zero”, en honor a su próxima presentación en el Corona Capital 2025, programada para el domingo 16 de noviembre.

La empresa más antigua de lucha libre en el mundo ha decidido unir dos pasiones que comparten miles de seguidores: la música y el deporte espectáculo. En un ambiente que promete ser tanto nostálgico como explosivo, el público podrá disfrutar de una cartelera repleta de estrellas nacionales e internacionales.

Los asistentes disfrutarán de combates estelares y música inspirada en la banda californiana.

Entre los combates más esperados se encuentra la lucha de relevos australianos que enfrentará a Atlantis Jr. y Neón contra Volador Jr. y Hechicero, un encuentro que promete destellos técnicos y vuelos espectaculares.

En el duelo semiestelar, Templario y TJP pondrán a prueba su fortaleza al enfrentar a los hermanos Ángel de Oro y Niebla Roja, actuales campeones mundiales de parejas del CMLL. Aunque los títulos no estarán en juego, ambos equipos buscarán demostrar quién domina la escena internacional, ya que Templario y TJP ostentan los campeonatos New Japan Strong Tag Team de la NJPW.

En el evento especial de la noche, los campeones nacionales de tríos del CMLL, Felino Jr., Hijo de Stuka y El Cobarde, defenderán su título ante Akuma y Los Gemelos del Diablo, una rivalidad que se ha intensificado en las últimas semanas y que podría tener un desenlace explosivo en el ring de la catedral de la lucha libre.

El CMLL presentará una función temática en honor a la icónica banda, con Atlantis Jr., Templario y Felino Jr. como protagonistas.

La emoción continuará con la lucha de Amazonas, en la que Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica se medirán ante Zeuxis, Valkiria y Lluvia. Esta batalla promete ser una de las más intensas de la velada, con seis gladiadoras que representan lo mejor de la división femenil.

Además, el segundo enfrentamiento de la función reunirá a Stigma, Rayo Metálico, Pegasso y Akalis frente a Kraneo, Calavera Jr., Infarto y Calavera Jr. II, en un combate de relevos atómicos 4x4 donde la experiencia y la rudeza se impondrán al espectáculo aéreo.

El combate inicial será una revancha entre Oro Jr. y Diamond ante Pólvora y El Coyote, cuatro luchadores que buscan dejar una marca en esta noche especial.

El evento dará inicio a las 8:30 de la noche, con boletos disponibles desde $100 hasta $750 pesos en las taquillas de la Arena México y plataformas digitales.

Los organizadores esperan una gran asistencia de fanáticos tanto de la lucha libre como de la música alternativa, creando una fusión única de adrenalina, emoción y homenaje a una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.