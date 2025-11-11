Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026 (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Restan siete meses para que empiece la Copa Mundial 2026, donde México será coanfitrión del torneo de la FIFA junto con Estados Unidos y Canadá. Una de las preocupaciones que tiene Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana es el portero, el propio Vasco ha confesado las dudas que le genera esta posición.

Uno de los nombres que ha generado controversia es el de Guillermo Ochoa, pues el histórico arquero busca su sexta copa, pero no está pasando por un buen momento deportivo, lo que ha generado dudas al respecto de su convocatoria. En medio de las dudas que hay respecto al arco Tricolor, Christian Martinoli se animó a dar su análisis de quién debe reemplazar a Memo Ochoa.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de TV Azteca, el comentarista deportivo argumentó quién debe ser el arquero titular del equipo para el Mundial 2026, pese a las recientes inconsistencias, Martinoli aseguró que Luis Ángel Malagón debe ser el titular del equipo.

Martinoli asegura que Luis Malagón debe suplir a Ochoa en el Mundial 2026

Martinoli asegura que Luis Malagón debe suplir a Ochoa en el Mundial 2026 (Rob Gray-Imagn Images vua REUTERS)

El narrador deportivo conversó con la prensa y explicó que hay mucha presión mediática en torno a la posible convocatoria de Memo Ochoa para romper el récord del sexto mundial. Sin embargo, Martinoli aseguró que el jugador del club América debería encabezar el cambio generacional en la portería de la Selección Mexicana.

“Yo Malagón pensaría que es el titular, pero, pues hay mucha presión mediática detrás de Ochoa. Es un guardameta que quiere su sexto mundial, es un guardameta que quiere su sexta presencia en una copa mundial, es un guardameta muy querido por muchos medios de comunicación, es un guardameta muy mediático para el fútbol mexicano. Las marcas buscan a Guillermo Ochoa”, compartió.

A pesar de que Malagón ha mostrado algunas inconsistencias en su juego con el Tri, Martinoli aseguró que es él quien tomaría el lugar de Ochoa. Por otra parte, también consideró a Raúl Tala Rangel, de Chivas, pues también está pasando por un buen momento deportivo.

Martinoli también consideró a Raúl Tala Rangel, de Chivas (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

"Rangel me parece que es una buena opción en Guadalajara, está cerrando bien el campeonato, habrá que ver cómo está el próximo año. Yo apostaría por la juventud en el arco mexicano. Buscaría una renovación; si Ochoa quiere estar, pues puede ser convocado, no dudo que vaya a estar como tercer guardameta y en dado caso de una emergencia, pues podría quizá jugar. Pero entre Malagón y Rangel tendrá que estar el portero titular de la selección de México“, precisó.

En cuanto a las recientes goleadas que ha recibido Luis Malagón como portero del combinado nacional, Martinoli reflexionó lo siguiente: “Nervioso faltando siete u ocho meses para que juegue en el mundial. No sé si la responsabilidad de que se sienta hoy titular le está pasando factura o que el momento de América no es tan dulce, a pesar de que sigue siendo favorito para ser campeón”.