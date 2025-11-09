México Deportes

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

El portero cementero se perderá partidos importantes en liguilla y la Copa Intercontinental

Kevin Mier tuvo una fractura
Kevin Mier tuvo una fractura de tibia en el Cruz Azul vs Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Luego de que Cruz Azul perdió ante Pumas en la última jornada regular del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo de La Noria sufrió una sensible baja de cara a la liguilla. Kevin Mier, portero titular, se perderá lo que resta del torneo pues filtraron el reporte médico del arquero tras el golpe que recibió por parte de Adalberto Coco Carrasquilla.

Este domingo 9 de noviembre trascendió el reporte de que Kevin Mier tuvo una fractura de tibia, por lo que estará lejos de las canchas por varios meses. Esto obligará a Nicolás Larcamón, director técnico, a replantear su alienación en la fase de liguilla del campeonato.

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN, el cuerpo médico de Cruz Azul confirmó la fractura, fue por medio de redes sociales que compartió la información. Santiago Fourcade, de FOX, explicó que el anuncio oficial por parte del club será el lunes 10 de octubre pues también están en un proceso ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para una solicitar la inhabilitación de Carrasquilla.

Confirman lesión de Kevin Mier
Confirman lesión de Kevin Mier (X/ @A_EsparzaOteo)

Por otra parte, Fernando Esquivel, periodista deportivo, reveló que en la directiva de La Noria ya ingresó su petición ante la Comisión Disciplinaria para que sancionen al mediocampista de Pumas. Y es que, al confirmarse la fractura del portero, el club presionará para que el panameño no pueda jugar.

Cruz Azul está por jugar la liguilla del Apertura 2025 así como la Copa Intercontinental, partidos en los que el guardameta no verá actividad. Además, el colombiano se alejaría de la actividad con su selección de cara a la Copa Mundial 2026.

Cruz Azul solicita la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por fracturar a Kevin Mier

La petición de inhabilitación contra Adalberto Carrasquilla ya se encuentra en poder de Liga MX y la Comisión Disciplinaria, que analizarán el caso y emitirán una decisión en los próximos días. Cruz Azul presentó la solicitud junto con el diagnóstico médico que certifica la fractura de tibia sufrida por Kevin Mier, quien estará fuera de acción durante varios meses, así como material gráfico del momento de la jugada.

Cruz Azul solicita la inhabilitación
Cruz Azul solicita la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por fracturar a Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

Según 365Scores, el equipo cementero formalizó la acción luego de conocerse la baja de su portero colombiano, atribuyendo la lesión a una jugada de Adalberto Carrasquilla, por lo que solicitaron oficialmente la inhabilitación del jugador involucrado.

La reacción de Efraín Juárez tras el partido no tardó en avivar el debate de la lesión de Mier. En rueda de prensa el entrenador de Pumas respondió de la siguiente manera:

“No la he visto, la verdad que no la veo. Si vamos a hablar de eso, entonces nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del último que se le cae encima a Macías… por favor. Creo que mi equipo se ha mostrado siempre con circunstancias, pero nunca con mala leche. Es futbol, no jodan, no hay que joder”, expresó.

Cruz Azul va por la
Cruz Azul va por la inhabilitación de Carrasquilla por fracturar a Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

Estas palabras provocaron indignación tanto entre los seguidores de la Máquina como en la prensa colombiana, que interpretaron la postura del técnico como una minimización de la gravedad del incidente. Mientras tanto, Carrasquilla expresó públicamente su pesar por la lesión de Mier y reiteró que no tuvo intención de causar daño. “Quiero pedirle una disculpa a Kevin, porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido”, afirmó el mediocampista panameño a TUDN.

