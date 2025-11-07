Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025 (AP Foto/Eakin Howard)

La carrera de Raúl Jiménez sigue llenándose de éxitos, en esta ocasión, la Concacaf reconoció al delantero de la Selección Mexicana por la anotación que realizó durante la Nations League 2025 y se llevó el galardón al mejor gol 2025. Por medio de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer detalles del premio.

La anotación que marcó en la semifinal de la Concacaf Nations League ante Canadá fue distinguido como el mejor de la temporada 2025 en la región. El Premio al Gol del Año 2025, un reconocimiento que se otorga a la anotación más destacada en todas las competiciones organizadas por la confederación.

La jugada que le valió el galardón a Jiménez fue un tiro libre ejecutado al minuto 75 durante la semifinal de la Concacaf Nations League Finals frente a Canadá. Ese tanto no solo fue decisivo para sellar el triunfo por 2-0, sino que también aseguró el pase de México a la final del torneo.

Concacaf reconoció el gol que Raúl Jiménez anotó en la semifinal de la Nations League ante Canadá como el mejor del año

Posteriormente, la Selección Nacional de México se consagró campeona de la competencia.El proceso de selección del Premio al Gol del Año de la Concacaf se basa exclusivamente en la votación de los aficionados. En esta edición, la anotación de Jiménez fue elegida entre doce nominaciones provenientes de distintos países y torneos de la región. La confederación destacó que la participación de la afición es el único criterio para determinar al ganador de este reconocimiento anual.

Este logro individual de Raúl Jiménez se suma a un año con reconocimientos para el Tricolor. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo conquistó tanto la Concacaf Nations League como la Copa Oro, los dos torneos oficiales en los que participó durante la temporada. La Federación Mexicana de Futbol expresó su felicitación al delantero, subrayando que este premio es un reflejo de su calidad, experiencia y compromiso con el equipo nacional. En palabras del comunicado, “la Federación Mexicana de Futbol felicita a Raúl Jiménez por este logro individual, que refleja su calidad, experiencia y compromiso con la Selección Nacional de México”.

Raúl Jiménez supera a Chicharito como goleador del Tri

Raúl Jiménez supera a Chicharito como goleador del Tri

El avance de Raúl Jiménez en la historia del fútbol mexicano ha quedado marcado tras su reciente anotación frente a Honduras en las semifinales de la Copa Oro 2025, un gol que no solo impulsó a la Selección Mexicana hacia una nueva final, sino que también le permitió superar a Javier Chicharito Hernández como el tercer máximo goleador del Tri en partidos oficiales.

Jiménez ha logrado anotar en cinco torneos oficiales distintos, lo que evidencia su versatilidad y su capacidad para rendir en escenarios diversos. Este registro lo sitúa por encima de Chicharito en el rubro de goles en partidos oficiales, manteniéndolo en la discusión sobre los mejores delanteros que han defendido al Tri en competiciones de alto nivel.

Cabe aclarar que Hernández continúa siendo el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana al sumar todas las competencias, incluidos los encuentros amistosos, con un total de 52 goles. En la clasificación histórica, Jiménez ocupa ahora la tercera posición, solo superado por el exdelantero del Manchester United y por Jared Borgetti, quien suma 46 goles.