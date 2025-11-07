David Faitelson reclama operativo y alcaldesa de la Cuauhtémoc lo exhibe en redes

La funcionaria capitalina le respondió con elegancia y volvió tendencia al comunicador por equivocarse. (Ilustración: Jesús Aviles)

El periodista deportivo David Faitelson volvió a generar controversia en redes sociales, aunque esta vez su crítica no tuvo relación con el futbol ni con el deporte. El analista de TUDN cuestionó duramente un operativo de alcoholemia realizado en el centro de la Ciudad de México, lo que derivó en una respuesta directa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y una ola de reacciones en línea.

Todo comenzó cuando Faitelson publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) criticando el operativo que, según él, bloqueaba varios carriles de una de las principales avenidas de la capital. “¿Están ustedes enfermos de la cabeza? Tapan tres carriles del Eje Juan Escutia (esquina con Mazatlán) para hacer un operativo de alcoholemia un jueves a las tres de la tarde, cuando la ciudad está colapsada por el tráfico, la contaminación y la inseguridad. La única explicación, señora alcaldesa, es que, por alguna razón, la cabeza no les funciona…”, escribió el comunicador.

(Captura de pantalla)

La publicación generó de inmediato miles de comentarios, dividiendo a los internautas entre quienes coincidieron con su molestia y quienes consideraron exagerado su tono. Sin embargo, el mensaje cobró mayor fuerza cuando la propia Alessandra Rojo de la Vega decidió responderle directamente, corrigiendo la información.

“Señor @lopezdoriga y señor David, estas patrullas pertenecen a la @SSC_CDMX, no a la alcaldía. Por si quieren hacerle la misma pregunta a ellos y ellas. Saludos cordiales”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

La respuesta no solo aclaró que el operativo era responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, sino que además se volvió viral por el tono directo con el que desmintió al periodista. El comentario también incluyó al comunicador Joaquín López-Dóriga, quien había compartido el post original de Faitelson, por lo que tampoco escapó a las críticas de la funcionaria.

El intercambio rápidamente escaló entre los usuarios, quienes reaccionaron con una avalancha de mensajes, la mayoría en defensa de Rojo de la Vega. Algunos comentarios destacados fueron: “Jajaja par de pendejos”, “Eso, mi alcaldesa, poniendo en su lugar a esos pseudo periodistas”, y “Faitelson eres un estúpido, te dieron otro periodicazo en el hocico”. Otros usuarios incluso recordaron el histórico altercado que Faitelson tuvo con Cuauhtémoc Blanco, señalando que “este golpe fue tan épico como aquel del ‘jorobado de Tepito’ en el Luis Pirata Fuente”.

Mientras tanto, el comentarista deportivo no ha emitido una respuesta posterior, manteniendo el silencio tras la ola de críticas. En contraste, la alcaldesa capitalina ha recibido muestras de apoyo por responder con datos y sin caer en descalificaciones.