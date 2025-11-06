México Deportes

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

Tras quedar fuera de la contienda por el campeonato, el piloto mexicano buscará concluir con fuerza la temporada en la “Puebla 110”

El auto #88 de Rubén
El auto #88 de Rubén García Jr. estará presente en la última carrera de NASCAR México 2025. (NASCAR MX)

El cierre de la temporada 2025 de NASCAR México está listo para celebrarse este 9 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed, en Puebla, donde se coronará a los campeones de NASCAR México y NASCAR Challenge. Este circuito, uno de los más emblemáticos del calendario, será escenario de altas velocidades y estrategias decisivas en la última fecha del año.

La competencia, conocida como la “Puebla 110”, se disputará a 75 vueltas o 100 minutos de duración, con la participación de más de 80 autos de chasis tubular y carrocería de fibra de vidrio. En esta ocasión, cuatro pilotos mantienen la posibilidad de quedarse con el título, mientras que el actual monarca, Rubén García Jr., quedó fuera de la contienda tras su eliminación en los playoffs.

Pese a no aspirar al campeonato, García Jr., piloto del auto #88 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1, buscará culminar la temporada de la mejor manera posible. El cinco veces campeón llega a Puebla con el objetivo de sumar una última victoria y cerrar con buen ritmo un año que calificó como complejo.

Un año desafiante para Rubén García Jr.

Rubén García Jr. enfrentará el
Rubén García Jr. enfrentará el cierre de temporada en el Autódromo Miguel E. Abed. (NASCAR MX)

El piloto mexicano enfrentó una temporada complicada en la que no logró mantener su racha de finales consecutivas. Aunque consiguió ingresar a los playoffs por puntos, un incidente en el arranque de esa fase lo dejó fuera de competencia, lo que afectó sus posibilidades de avanzar.

Fue un año que por más que se estuvo luchando contra dificultades nunca logramos darle la vuelta a la hoja, lo he dicho muchas veces, me cuesta pensar que iré a la final sin tener nada por qué pelear”, aseguró García Jr. en declaraciones al portal oficial de NASCAR México.

A pesar de la frustración, el piloto se mostró agradecido por los logros obtenidos a lo largo de su carrera. “Me alegra la enorme racha que veníamos trayendo de pelear por campeonatos todos los años”, añadió, destacando las nueve finales consecutivas en las que participó, con cinco títulos conquistados, una marca histórica dentro de la categoría.

Última fecha en Puebla

El piloto mexicano Rubén García
El piloto mexicano Rubén García Jr. competirá en la “Puebla 110”, última fecha del campeonato. (NASCAR MX)

García Jr. enfrentará la fecha final con la intención de cerrar con una actuación sólida.

Esta final será para valorar todas las veces que estuvimos en posición de ganar el campeonato y haberlo logrado en 5 ocasiones”, mencionó.

También reconoció el nivel de sus rivales: “Heredando la batuta muy probablemente a un nuevo campeón (...), Germán (Quiroga), el más experimentado de todos, pareciera llegar como el rival más fuerte”.

Las actividades en pista comenzarán el sábado 8 de noviembre con dos prácticas de 60 minutos cada una, a las 10:00 y 13:00 horas, seguidas de la clasificación a las 14:20, donde los diez mejores disputarán la última pole position del año.

La carrera final, denominada Puebla 110, se correrá el domingo 9 de noviembre a las 13:40 horas, con un límite de 110 vueltas o 100 minutos.

