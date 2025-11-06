México Deportes

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

El expugilista dijo que se siente en medio de los dos bandos porque “son amigos míos”

Guardar
Julio César Chávez. (La Saga/Captura
Julio César Chávez. (La Saga/Captura de pantalla)

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, abordó la violencia que se vive en Sinaloa a más de un año de la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, que dio paso a enfrentamientos entre los clanes de la familia Guzmán (Los Chapitos) contra Los Zambada (La Mayiza).

El excampeón mundial reveló que, debido a su historia de vida en Culiacán y su fama, ha desarrollado vínculos personales con figuras destacadas de ambos bandos criminales, por lo que le resulta difícil hablar sobre estos hechos.

“Conozco a los dos bandos, son amigos míos. He convivido con ellos. He estado con ellos. Yo estoy en el medio. Y si me meto pa’ un lado o pa’ otro lado, pues me matan”, dijo Chávez en conversación con Adela Micha.

Julio César Chávez habló de
Julio César Chávez habló de la violencia que se vive en Sinaloa. (La Saga/Captura de pantalla)

La confrontación entre las facciones, aunada a la disputa por el control del narco en el estado, mantiene a Culiacán en el primer lugar nacional de percepción de inseguridad, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el INEGI. El 88.3% de los habitantes considera inseguro vivir en la capital sinaloense, cifra que la mantiene al frente del ranking de ciudades más peligrosas del país.

La crisis impactó a la región el 9 de septiembre de 2024, a raíz de la captura el de “El Mayo” Zambada el 24 de julio de 2024, supuestamente traicionado por el menor de los hijos de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, también detenido en EEUU junto con su hermano Ovidio.

“La gente se acostumbra”

En su diálogo, Chávez reconoció el ambiente de normalización que priva en Sinaloa ante el riesgo permanente. “La gente se acostumbra, veo a la gente a veces contenta, feliz en Culiacán, la gente de Culiacán es buena, es noble, trabajadora, pero es complejo. Ya se han hecho mucho daño las familias, todo. Se han matado”, describió.

La guerra entre Los Chapitos
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha provocado el incremento de múltiples delitos. (Infobae México | Jovani Pérez)

Expresó que los habitantes han aprendido a convivir con el peligro, el miedo y la tragedia como parte de la vida cotidiana.

Precisó que la última vez que fue “no vi ningún balazo ni nada, gracias a Dios”, relató. El expugilista añadió entre risas que incluso las propias autoridades locales le piden que se quede más tiempo porque “cuando tú vienes no pasa nada”. “Les digo: ‘Pues es coincidencia’, la neta, pero...”, explicó, minimizando cualquier relación personal con la supuesta calma temporal en la ciudad.

En su caso, explicó que la fama le permite mantenerse a salvo: “Calladito me veo más bonito. Si me saluda uno o me saluda el otro, yo los saludo. Gracias a Dios me tienen un gran respeto”. Sin embargo, subrayó que para la mayoría de los ciudadanos, la situación es distinta.

Temas Relacionados

Julio César ChávezSinaloaNarco en Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

El exboxeador admitió que la convivencia con líderes criminales formó parte de su vida debido a su fama y al contexto social de Culiacán, pero afirmó que nunca trabajó para ellos

Julio César Chávez asegura que

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

El campeón de boxeo aseguró que Julio César Chávez Jr. cedió ante la petición para salvarle la vida a la víctima

Julio César Chávez admite que

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

la decisión de Aguirre abre la competencia por el puesto de arquero rumbo al Mundial 2026 y pone el foco en los nuevos aspirantes

Revelan que Memo Ochoa no

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

“Los Diablos Rojos” recibirán a las Águilas del América en el Estadio Nemesio Diez

Toluca vs América: quién será

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

La FMF reveló la nueva imagen del equipo de Javier Aguirre para la Copa Mundial en la que serán coanfitriones

Noche de gala de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Julio César Chávez asegura que

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

“El Patrón” rompe el silencio

“El Patrón” rompe el silencio en La Granja VIP sobre la demanda que enfrentó por una expareja

Adame explota contra Lola Cortés:“Eres ridícula, ignorante y lamebotas”

La Granja VIP: así fue la discusión entre Alfredo Adame y “El Patrón”

Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil cancela concurso para su cena exclusiva luego del conflicto con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil acusa a Fátima Bosch de mentir sobre insulto

DEPORTES

Julio César Chávez asegura que

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026