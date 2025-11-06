Estas son las mejores fotos de la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El nuevo uniforme de la Selección Mexicana combina el verde tradicional con elementos prehispánicos que reflejan orgullo, historia y pasión nacional. (Cortesía FMF)

Este miércoles 5 de noviembre, la Selección Mexicana reveló oficialmente la nueva playera que portará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que marcará la tercera ocasión en que México será sede del torneo más importante del futbol. La presentación se llevó a cabo en la Ciudad de México, con la presencia de autoridades, patrocinadores y figuras del balompié nacional e internacional.

El acto contó con la asistencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); Jorge Dionne, Director General de Adidas México; Jurgen Mainka, representante de FIFA México; y Samuel García, Gobernador de Nuevo León, además de embajadores, exjugadores y medios de comunicación.

(Cortesía FMF)

Durante la ceremonia, Mikel Arriola destacó la importancia de la alianza entre la FMF y Adidas, que suma casi dos décadas de colaboración.

“Estos casi 20 años que tiene la FMF con Adidas han generado hablar bien de México. Así como se rompen récords de ventas, tenemos un país que rompe marcas. Tenemos la segunda población en porcentaje con mayor afición al futbol y la Selección Mexicana promedia 60 mil personas por partido”, expresó el dirigente.

El nuevo uniforme fue diseñado en conjunto con Adidas y busca representar la unión entre identidad, innovación y orgullo nacional. La camiseta retoma el clásico color verde característico del Tricolor, pero añade patrones inspirados en símbolos prehispánicos que reflejan la fuerza cultural del país. En el cuello se distingue la frase “SOMOS MÉXICO”, un mensaje que busca fortalecer el vínculo entre jugadores y afición.

El evento también sirvió como escaparate para figuras del futbol mexicano. Henry Martín, Ramón Juárez y Marcel Ruiz presentaron el jersey ante los asistentes, mientras que Israel Reyes compartió su emoción por la posibilidad de disputar un Mundial en casa. Además, leyendas como Pavel Pardo y Alberto García Aspe acudieron al lanzamiento, mostrando su respaldo al nuevo proyecto.

Arriola enfatizó el significado de representar a México con esta nueva indumentaria:

“Los jugadores que elija Javier serán privilegiados, jugarán con los colores de la bandera y la piedra del calendario. Cantarán el Himno Nacional con esta camiseta ante una de las tres aficiones más grandes del mundo. Cuando uno habla de futbol en el mundo, habla de Adidas, cuando uno habla de futbol en el mundo, habla de México”.

El Tricolor estrenará oficialmente la nueva playera el 15 de noviembre frente a Uruguay en Torreón, encuentro de preparación rumbo al Mundial que iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.