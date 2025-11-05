México Deportes

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026

El periodista de TUDN catalogó el diseño de la indumentaria como “espectacular”

Faitelson aseguró que la FMF espera que al lanzar el jersey, la afición agote el producto. (Ilustración: Jesús Aviles)

El verde vuelve a ser protagonista en la Selección Mexicana: Adidas presentó oficialmente el nuevo uniforme que el equipo nacional vestirá durante el Mundial 2026, un diseño que evoca la nostalgia de Francia 1998 y busca fortalecer la identidad de los aficionados en un momento clave para el fútbol mexicano. La revelación, realizada este miércoles 5 de noviembre, marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo en el que México será anfitrión.

El acto de presentación puso fin a semanas de rumores y filtraciones sobre el aspecto del jersey. La nueva camiseta, diseñada por la marca alemana, destaca por su color verde tradicional y por patrones que remiten directamente al uniforme utilizado por el Tri en el Mundial de Francia 1998. Entre los elementos distintivos, sobresale la inclusión de la frase “SOMOS MÉXICO” en la parte superior del cuello, un guiño a la unión nacional y al orgullo de representar al país en el máximo escenario futbolístico.

Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.

La reacción de David Faitelson a la playera que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Como es costumbre, David Faitelson aprovechó sus redes sociales para opinar al respecto. En su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN aseguró que la nueva indumentaria de México es espectacular. Sin embargo, también destacó que ahora los jugadores tienen que estar a la altura de la playera.

“La camiseta de la selección mexicana marca Adidas es espectacular. Sin queja. Ahora hay que lograr que quienes portan esa camiseta estén en el mismo nivel de espectacularidad”, escribió el periodista.

Adidas, responsable del diseño, subrayó el simbolismo de la camiseta al señalar que el nuevo modelo “resalta la unión de todos los mexicanos, incorporando un patrón vibrante”. La marca enfatizó que cada elemento del uniforme fue pensado para celebrar la condición de México como país anfitrión y para ofrecer a los aficionados una experiencia visual única

La Selección Mexicana y Adidas apuestan por un diseño que rememora glorias pasadas y busca convertirse en un emblema de unidad y orgullo nacional de cara al Mundial 2026.

Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.

¿Cuándo será el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El debut del nuevo uniforme está programado para el sábado 15 de noviembre, cuando la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se enfrentará a Uruguay en un partido amistoso en Torreón, Coahuila. Este encuentro servirá como antesala al estreno oficial en la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. En esa fecha, el equipo nacional saltará al campo como local, luciendo el renovado jersey verde ante su afición y el mundo.

