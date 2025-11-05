México Deportes

Fuerza Regia domina a Diablos Rojos, toma ventaja 2-0 en la Final de la LNBP y va por el título en Monterrey

Con dos exhibiciones contundentes en la capital, el conjunto regiomontano quedó a un paso de consagrarse, el tercer duelo se disputará este viernes en Nuevo León

Fuerza Regia vence a Diablos
Fuerza Regia vence a Diablos Rojos en Ciudad de México y lidera 2-0 la Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Imagen cuenta de X @LNBPoficial

Fuerza Regia volvió a imponerse en Ciudad de México y se colocó 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El equipo regiomontano venció 87-78 a Diablos Rojos en el segundo juego de la Final, disputado el martes 4 de noviembre en el Gimnasio Juan de la Barrera, y ahora tendrá la oportunidad de coronarse en casa este fin de semana.

El encuentro fue más cerrado que el primero, pero Fuerza Regia mostró temple en los momentos clave. Tras un inicio parejo, el equipo visitante logró despegarse en el último cuarto con una ofensiva más dinámica y una defensa que limitó los intentos de reacción de los capitalinos.

La rotación de jugadores fue efectiva y permitió mantener el ritmo sin depender de una sola figura. El cierre fue contundente, con 25 puntos en el último periodo que sellaron la victoria.

Fuerza Regia muestra temple y
Fuerza Regia muestra temple y una defensa sólida en los momentos clave del segundo juego de la serie final. Imagen cuenta de X @Fuerza_Regia

Diablos Rojos intentó ajustar su estrategia tras la derrota del lunes, pero no logró contener el juego físico ni la precisión desde el perímetro de Fuerza Regia.

Aunque el equipo local mantuvo la diferencia en menos de diez puntos durante gran parte del partido, no pudo capitalizar sus posesiones en los minutos finales. La presión defensiva y la experiencia del conjunto regiomontano marcaron la diferencia.

En el primer juego de la serie, disputado el 3 de noviembre, Fuerza Regia se impuso con autoridad por marcador de 96-75. Joshua Ibarra fue el jugador más destacado con 22 puntos y 15 rebotes, mientras que Brandon Paul anotó seis triples y sumó 22 unidades. Esa victoria marcó el tono de la serie y dejó claro que el equipo dirigido por Pablo García llegaba con la intención de definir rápido.

Diablos Rojos ajusta su estrategia
Diablos Rojos ajusta su estrategia pero no logra frenar la ofensiva ni la precisión de Fuerza Regia desde el perímetro. Imagen cuenta de X @DiablosBasquet

Con la serie 2-0 a su favor, Fuerza Regia se prepara para recibir a Diablos Rojos en Monterrey. El tercer juego se disputará el viernes 7 de noviembre a las 20:15 horas en el Gimnasio Nuevo León Unido, mientras que el cuarto encuentro será el sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas en la Arena Mobil. Si el equipo regiomontano gana ambos partidos como local, se coronará campeón sin necesidad de regresar a la capital.

Fuerza Regia busca su sexto título en la LNBP y ha demostrado solidez táctica, profundidad en su plantilla y capacidad para cerrar partidos. Diablos Rojos, por su parte, está obligado a reaccionar si quiere extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones.

El desenlace podría llegar este fin de semana, con Monterrey como escenario decisivo.

