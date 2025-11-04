México Deportes

Toluca vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Los Diablos y las Águilas se enfrentan en el Nemesio Diez con la mira puesta en el superliderato del torneo

La última jornada promete emociones
La última jornada promete emociones con tres clubes peleando por el primer lugar del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Torneo de Apertura 2025 llega a su última jornada con un enfrentamiento que promete emociones fuertes. Toluca y América se medirán este sábado 8 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo donde ambos equipos tienen la posibilidad de quedarse con el superliderato del campeonato, dependiendo del resultado que obtenga Cruz Azul frente a Pumas.

Los Diablos Rojos del Toluca afrontan este compromiso con la mira puesta en dos objetivos claros: terminar la fase regular como líderes y consolidar a su delantero Paulinho como el máximo goleador del torneo. Sin embargo, el equipo dirigido por Renato Paiva no podrá contar con Alexis Vega, una de sus figuras más importantes, quien se encuentra lesionado y no regresará sino hasta los cuartos de final.

Toluca llega a este encuentro luego de empatar 1-1 con Atlas, resultado que le costó el liderato general que ahora ostenta Cruz Azul con 35 puntos. Pese a ello, los mexiquenses aún dependen de sí mismos: una victoria les permitiría escalar nuevamente a la cima si los cementeros no ganan su duelo frente a los universitarios.

Por su parte, el América mantiene viva la esperanza de cerrar el torneo en lo más alto de la tabla. Con 34 unidades y en la tercera posición, las Águilas de André Jardine llegan motivadas tras su triunfo ante León, que los volvió a poner en la pelea por el primer lugar. Para lograrlo, el cuadro azulcrema necesita vencer a Toluca y esperar que Cruz Azul empate o pierda en su compromiso.

El enfrentamiento no solo definirá al líder del Apertura 2025, sino también los cruces de la próxima Liguilla, por lo que ambos conjuntos saldrán con todo. Además, el rendimiento de figuras como Henry Martín, Diego Valdés, Marcel Ruiz y Tiago Volpi podría ser determinante para el desenlace del torneo.

El partido está programado para las 19:00 horas de este sábado 8 de noviembre, en el Estadio Nemesio Diez. Los aficionados podrán disfrutarlo en televisión abierta por el Canal 5 o mediante la plataforma de streaming ViX Premium. Todo apunta a que será un cierre de fase regular vibrante, con dos de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano luchando por cerrar con broche de oro antes de la Fiesta Grande.

