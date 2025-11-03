México Deportes

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

El conjunto mexicano ya se había enfrentado a la escuadra tulipán en la fase de grupos en donde logró una importante victoria

Las 'Adelitas' se enfrentarán por segunda ocasión a las europeas en un encuentro que promete ser de alto impacto. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró un avance histórico en el Mundial de Marruecos 2025 al clasificar a las semifinales tras vencer a Italia en una emocionante tanda de penales. Después de este triunfo, el equipo mexicano se enfrentará nuevamente a la Selección de Países Bajos en la siguiente ronda, un viejo rival de la fase de grupos.

La portera Valentina Murrieta fue determinante al detener dos penales marcados en tiempo regular dejando su arco en cero y, posteriormente, asegurando el pase del equipo nacional al atajar un tercer tiro de penal en la tanda definitiva y consolidándose como figura esencial en el desempeño del conjunto juvenil.

Desde que se supo el rival de México en los cuartos de final, las italianas se convirtieron en las favoritas para llegar a la antesala de la disputa por el trofeo, pero la determinación del conjunto dirigido por Miguel Gamero las llevó a clasificarse.

El conjunto azteca hizo que todo el pueblo mexicano se uniera para apoyarlas. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cómo llegan los equipos?

La historia entre estos dos equipos se remonta hacia hace unos días cuando tuvieron un importante cruce en la primera ronda del torneo. México llegaba a ese partido con una derrota ante Corea del Norte, mientras que las europeas habían conseguido debutar con victoria, pese a ello el Tri se impuso con un triunfo que, a la postre, significó la clasificación a octavos de final.

Países Bajos inició su participación con un partido complicado contra Camerún ganando 4-3. Posteriormente, se enfrentó a México con quienes perdió por la mínima diferencia, y cerró la fase de grupos con una goleada de 5-0 frente a las coreanas. Pese a ello, logró clasificarse como uno de los mejores terceros lugares en donde se encontró a Estados Unidos con quienes empató en tiempo regular y ganaron en penales 6-7. Un caso similar ocurrió en la ronda de cuartos de final cuando se vieron las caras contra Francia en donde firmaron un empate 2-2 y también accedieron por penales 6-7.

El Tri, por otro lado, también sufrió el embate de Corea del Norte perdiendo 2-0, la ya mencionada victoria contra las tulipanes y un triunfo importante contra Camerún también por la mínima. En octavos de final se vieron las caras contra Paraguay a quienes ganaron por 1-0 y llegaron a los cuartos de final contra la favorita Italia a quienes dejaron fuera desde los once pasos con un marcador de 5-4.

Con un disparo espectacular fuera del área, las seleccionadas nacionales mantienen la esperanza seguir en la competencia. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido?

El partido, que definirá a una de las finalistas del torneo, está programado para el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México por la señal de TUDN, ViX y FIFA+. Ambos equipos ya se midieron en la fase de grupos, lo que añade un componente de rivalidad y expectativa a este encuentro decisivo.

En la otra semifinal, Brasil y Corea del Norte buscarán su lugar en la final en un partido que se disputará el mismo miércoles a las 09:30 horas, también en horario del centro de México. La presencia de estos cuatro equipos en la etapa definitiva del certamen garantiza una fase final de alto nivel competitivo y gran interés para los seguidores del fútbol femenino juvenil.

