‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

El canterano rojiblanco se encuentra entre los mejores goleadores del torneo. (Imagen cuenta de X @Chivas)

Un gol en los minutos finales no solo le dio la victoria a Chivas sobre Pachuca, sino que también catapultó a Armando ‘Hormiga’ González a la cima de la tabla de goleadores de la Liga MX, igualando a Paulinho y Joao Pedro en la lucha por el campeonato de goleo.

Este tanto, decisivo en la jornada previa al cierre del Apertura 2025, se produjo en medio de un debate sobre la política del club de alinear únicamente a futbolistas mexicanos, una tradición que ha sido objeto de críticas a lo largo de los años y que, para muchos, ha hecho que el club ‘retrase’ su desarrollo.

El desempeño de González en el encuentro resultó determinante tanto para el resultado como para su posición individual en la competencia por el título de máximo anotador. Aunque falló tres oportunidades claras en la primera mitad, la persistencia y el respaldo de sus compañeros le permitieron mantener la confianza y concretar el gol que definió el partido. “Solo palabras de agradecimiento a mis compañeros que, a pesar de los errores que cometí en el primer tiempo, me apoyaron y animaron. Nunca dejé de buscar el gol, sé que voy a fallar, pero si sigo intentando al final se va a dar”, expresó el atacante tras el encuentro.

Para los fans de la Selección Mexicana, el delantero es una excelente opción de cara al Mundial 2026. (Imagen cuenta de X @Chivas)

Confianza total en el talento mexicano

Más allá de su actuación en la cancha, González aprovechó el momento para responder a quienes sugieren que Chivas debería abrir sus puertas a jugadores extranjeros. El delantero subrayó el valor del talento nacional y el trabajo de las fuerzas básicas y equipos filiales del club.

“Un orgullo demostrar que los mexicanos sí podemos, muchos dicen que ‘Chivas debería jugar con extranjeros’, que ya no nos da. Yo veo a mis compañeros, a mis amigos de fuerzas básicas, a los que están en Tapatío, en la Sub-21 y pienso: ‘sí podemos, los mexicanos sí podemos’”, afirmó, reivindicando la capacidad de los futbolistas nacionales para competir al más alto nivel.

En relación con las críticas sobre la ausencia de extranjeros en el plantel, González destacó la importancia de la cantera y el desarrollo interno del club. Al referirse a sus compañeros en categorías inferiores, el delantero remarcó la confianza en el proyecto de formación de Chivas y en la posibilidad de que los jugadores mexicanos respondan a las exigencias del fútbol profesional.

La confianza que le ha dado Gabriel Milito en el cuadro titular ha contribuido en su mejora dentro del terreno de juego. (Imagen cuenta de X @Chivas)

Consultado sobre la posibilidad de ser convocado a la Selección Mexicana, González optó por la cautela y el enfoque en el trabajo diario. “Eso se da solo, yo tengo que enfocarme en mi día a día, si me convocan es resultado de mi trabajo y si no me convocan seguiré trabajando”, señaló, dejando claro que su prioridad es mantener el rendimiento y la constancia en su club.

La definición del campeonato de goleo se mantiene abierta, con González, Paulinho y Joao Pedro igualados en la cima antes de la última jornada. Mientras Chivas se medirá ante Rayados de Monterrey, Paulinho y Joao Pedro enfrentarán a América y Tigres, respectivamente, en duelos que podrían ser decisivos para el desenlace de la competencia individual.

Si logra el título de goleo, González pondría fin a una larga espera para el club tapatío, que no ha visto a uno de sus delanteros coronarse como máximo anotador desde la consagración de Alan Pulido en el Apertura 2019.