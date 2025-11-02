Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

El delantero azteca no atraviesa por su mejor momento (REUTERS/Daniele Mascolo)

La incertidumbre rodea la participación de Santiago Giménez en el enfrentamiento entre AC Milan y Roma, correspondiente a la décima jornada de la Serie A. El delantero mexicano podría perderse el partido tras sufrir una lesión en el tobillo durante el encuentro anterior frente al Atalanta, lo que ha generado inquietud tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

El estado físico de Giménez se convirtió en tema central después de que, en el partido disputado el martes pasado, un fuerte golpe de Marco Brescianini obligó al técnico Massimiliano Allegri a sustituirlo. Esta situación no es nueva para el atacante, quien ha experimentado molestias intermitentes en el tobillo a lo largo de la temporada. Según su entorno familiar, la lesión no sigue un patrón constante, lo que complica su recuperación y disponibilidad para los compromisos del equipo.

Christian Giménez, padre del futbolista, explicó que su hijo arrastra un problema en el tobillo que aparece y desaparece. Señaló que, tras recibir un golpe, Santiago pidió el cambio y que, aunque no ha podido hablar con él, sabe que hay días en los que juega sin inconvenientes y otros en los que el dolor regresa con distinta intensidad.

El técnico milanés respalda el proyecto del jugador mexicano. (AP Foto/Luca Bruno)

Por su parte, Massimiliano Allegri abordó la situación en la conferencia de prensa previa al partido, reconociendo la preocupación por la posible ausencia de Giménez. El entrenador indicó que la decisión sobre la inclusión del delantero en la convocatoria se tomaría tras evaluar su evolución física. Allegri también actualizó el estado de otros jugadores: Rafael Leao se encuentra en condiciones óptimas, mientras que la recuperación de Tomori resulta poco probable, aunque el defensor no presenta lesiones graves. Además, Christian Pulisic podría estar disponible para el siguiente compromiso y Adrian Rabiot permanece en duda.

Esta inesperada lesión añade presión al AC Milan, que ocupa la cuarta posición en la tabla con 18 puntos, igualado con el Inter, y se enfrenta a una Roma que marcha segunda con 21 unidades. De igual manera, representa una alarma para Javier Aguirre y su cuerpo técnico pues se trata de uno de los delanteros contemplados para asistir a la Copa del Mundo 2026 en representación de la Selección Mexicana, por lo que deberán estar atentos a su evolución.

Se espera que la lesión evolucione de manera favorable. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Cuándo, a que hora y dónde ver a Santi

El duelo, programado para este domingo 2 de noviembre a las 13:45 horas por la señal de ESPN en México, representa una oportunidad crucial para ambos equipos en la lucha por los primeros puestos de la Serie A, especialmente ante la posibilidad de bajas sensibles en el plantel milanista.

La evolución de la lesión de Santiago Giménez, marcada por altibajos y molestias recurrentes, mantiene la expectativa sobre su regreso y la esperanza de que pueda reincorporarse plenamente a la competencia.