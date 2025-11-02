México Deportes

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Tras unas semanas llenas de críticas por parte de los aficionados, el mexicano no se encuentra bien de salud y podría perderse uno de los encuentros más esperados d ela temporada

Guardar
El delantero azteca no atraviesa
El delantero azteca no atraviesa por su mejor momento (REUTERS/Daniele Mascolo)

La incertidumbre rodea la participación de Santiago Giménez en el enfrentamiento entre AC Milan y Roma, correspondiente a la décima jornada de la Serie A. El delantero mexicano podría perderse el partido tras sufrir una lesión en el tobillo durante el encuentro anterior frente al Atalanta, lo que ha generado inquietud tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

El estado físico de Giménez se convirtió en tema central después de que, en el partido disputado el martes pasado, un fuerte golpe de Marco Brescianini obligó al técnico Massimiliano Allegri a sustituirlo. Esta situación no es nueva para el atacante, quien ha experimentado molestias intermitentes en el tobillo a lo largo de la temporada. Según su entorno familiar, la lesión no sigue un patrón constante, lo que complica su recuperación y disponibilidad para los compromisos del equipo.

Christian Giménez, padre del futbolista, explicó que su hijo arrastra un problema en el tobillo que aparece y desaparece. Señaló que, tras recibir un golpe, Santiago pidió el cambio y que, aunque no ha podido hablar con él, sabe que hay días en los que juega sin inconvenientes y otros en los que el dolor regresa con distinta intensidad.

El técnico milanés respalda el
El técnico milanés respalda el proyecto del jugador mexicano. (AP Foto/Luca Bruno)

Por su parte, Massimiliano Allegri abordó la situación en la conferencia de prensa previa al partido, reconociendo la preocupación por la posible ausencia de Giménez. El entrenador indicó que la decisión sobre la inclusión del delantero en la convocatoria se tomaría tras evaluar su evolución física. Allegri también actualizó el estado de otros jugadores: Rafael Leao se encuentra en condiciones óptimas, mientras que la recuperación de Tomori resulta poco probable, aunque el defensor no presenta lesiones graves. Además, Christian Pulisic podría estar disponible para el siguiente compromiso y Adrian Rabiot permanece en duda.

Esta inesperada lesión añade presión al AC Milan, que ocupa la cuarta posición en la tabla con 18 puntos, igualado con el Inter, y se enfrenta a una Roma que marcha segunda con 21 unidades. De igual manera, representa una alarma para Javier Aguirre y su cuerpo técnico pues se trata de uno de los delanteros contemplados para asistir a la Copa del Mundo 2026 en representación de la Selección Mexicana, por lo que deberán estar atentos a su evolución.

Se espera que la lesión
Se espera que la lesión evolucione de manera favorable. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Cuándo, a que hora y dónde ver a Santi

El duelo, programado para este domingo 2 de noviembre a las 13:45 horas por la señal de ESPN en México, representa una oportunidad crucial para ambos equipos en la lucha por los primeros puestos de la Serie A, especialmente ante la posibilidad de bajas sensibles en el plantel milanista.

La evolución de la lesión de Santiago Giménez, marcada por altibajos y molestias recurrentes, mantiene la expectativa sobre su regreso y la esperanza de que pueda reincorporarse plenamente a la competencia.

Temas Relacionados

Santiago GimenezAC MilanLesión en el tobilloSerie ARomaMassimiliano Allegrimexico-deportes

Más Noticias

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Revelan la razón por la

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

La controversia eleva la expectativa para el duelo decisivo en el Cuauhtémoc

Nicolás Larcamón responde sobre el

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

El joven jugador fue intervenido quirúrgicamente tras una lesión sufrida en práctica reciente, el club informó que el procedimiento fue exitoso

Xolos confirma fractura de Gilberto

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

El estadounidense le arrebató el campeonato indiscutido de las 168 libras al mexicano el pasado 13 de septiembre

Terence Crawford reta a nuevo

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Comparativa de rendimiento, estilo y contexto previo al duelo decisivo en Hidalgo, según modelo predictivo automatizado

¿Quién tiene más chances de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“México necesita un gobierno valiente”:

“México necesita un gobierno valiente”: CONCANACO tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Carlos Torres Piña revela detalles sobre el atentado contra el alcalde de Uruapan

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones rompe el silencio

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Distanciamiento de Ángela Aguilar con su prima Majo tendría un trasfondo más delicado que Belinda

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

DEPORTES

Detienen a presunto responsable de

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”