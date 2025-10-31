México Deportes

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

El atacante mexicano prefirió emigrar a la MLS con el Kansas City

Por César Márquez

El delantero nacional no quiso
El delantero nacional no quiso llegar al cuadro cementero (X@Chivas)

La directiva de Cruz Azul destinó esfuerzos considerables durante el 2023 para reforzar su ofensiva, pero los resultados en materia de goles no acompañaron a la institución. Tras el bajo rendimiento de Iván Morales, Augusto Lotti y Gonzalo Carneiro, quienes no lograron responder a las expectativas en el ataque, el club decidió fichar a Diber Cambindo para el segundo semestre. No obstante, el entonces entrenador Ricardo Ferretti insistió en la necesidad de sumar un delantero adicional.

Dentro de ese escenario, Alan Pulido se convirtió en el objetivo prioritario del club. Durante varias semanas, la directiva de La Máquina concentró gestiones en busca de incorporarlo, aprovechando que el delantero mexicano se acercaba al término de su relación contractual. A pesar del interés y las negociaciones avanzadas, el atacante rechazó la propuesta de los capitalinos, inclinándose finalmente por extender su contrato y firmar un acuerdo millonario con Kansas City.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 18 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Alan Pulido, quien rechazó a Cruz Azul, está cerca de quedarse sin equipo

Alan Pulido, delantero mexicano de 34 años, atraviesa un momento decisivo en su carrera tras una serie de movimientos que han marcado su trayectoria reciente. Después de rechazar una oferta de Cruz Azul y renovar su contrato con Kansas City, el atacante fue transferido a Chivas a principios de 2025. Sin embargo, su rendimiento en el club tapatío no ha cumplido las expectativas, lo que lo deja ante la posibilidad de quedarse sin equipo para la temporada 2026.

Y es que según reportó el periodista Carlos Ponce de León, la directiva rojiblanca no tiene la intención de renovar a Pulido.

La historia de Alan Pulido y su relación con Cruz Azul muestra cómo una decisión puede modificar el rumbo tanto de un club como de un jugador. Mientras el delantero busca un nuevo destino, el equipo cementero sigue ajustando su estrategia en el mercado, en un entorno donde cada periodo de transferencias redefine las oportunidades y los desafíos.

Alan Pulido. Foto: @alanpulido

Alan Pulido y su segunda etapa con las Chivas

En su segunda etapa con el conjunto rojiblanco, Pulido no consiguió replicar su mejor versión. Desde su llegada, solo ha marcado dos goles en 20 partidos y no ha anotado en lo que va del torneo Apertura 2025. Esta falta de contundencia lo ha relegado en la consideración del entrenador Gabriel Milito, quien no lo tiene como una pieza prioritaria en su esquema.

Ahora, el futuro inmediato del delantero es incierto. De acuerdo con la misma fuente, su representante lo ofreció a Pumas, aunque la opción más avanzada sería un posible traspaso a San Diego, club que tendría el camino allanado para incorporar al jugador. Esta situación deja a Pulido ante la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol estadounidense, mientras que su ciclo en la Liga MX parece llegar a su fin.

Temas Relacionados

Cruz AzulAlan PulidoChivasClub GuadalajaraLiga MXmexico-deportes

