¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Aaron Ramsey no se ha entrenado con Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El mes de octubre ha resultado bastante complicado para el futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada a México por la pérdida de su mascota: Halo. Sin embargo, aunque las dudas de su permanencia en el Pedregal surgieron, una esperanza renace para los aficionados universitarios.

Si bien los rumores de que se encuentra negociando su salida del país se intensifican día con día, hasta el momento ni el futbolista ni el club han emitido algún comunicado en donde se confirme que el contrato habría llegado a su fin.

Pese a lo anterior, este miércoles sorprendió a los fanáticos auriazules luego de que publicara desde su cuenta de Instagram una foto en donde se puede ver las instalaciones de Cantera al fondo y el logo de los Pumas, sin mayor información.

El jugador dio señales de que sigue su contrato con la institución capitalina. (IG Aaron Ramsey)

Esto despertó la esperanza de sus seguidores quienes no han podido ver su desempeño de la manera que esperaban pues ha logrado pisar la cancha en pocas ocasiones lo que ha hecho cuestionar su llegada al equipo.

Aunado a ello, no se ha determinado cuándo pueda regresar al fútbol de la Liga MX, pero esta imagen disipan las publicaciones en redes sociales donde se decía que decidió abandonar tierras aztecas debido al impacto negativo que generó la desaparición de su mascota hace casi un mes.

La búsqueda de Halo

Aaron Ramsey solicitó ayuda para localizar a su perro Halo, desaparecido en Guanajuato, México. El jugador compartió detalles sobre la pérdida a través de redes sociales, donde explicó que el animal se extravió durante un viaje familiar, desatando preocupación entre sus seguidores y la comunidad local.

La familia de Ramsey expresó su angustia por la situación y pidió colaboración a la ciudadanía para encontrar al perro. Detallaron las características de Halo y ofrecieron una recompensa para quien logre devolverlo de manera segura. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de amigos y conocidos del jugador, quienes también difundieron la información.

La búsqueda se intensificó en distintos puntos de Guanajuato, donde se vio por última vez al animal. Vecinos y voluntarios se sumaron al llamado, organizando recorridos y distribuyendo carteles con fotografías de Halo y datos de contacto para facilitar su localización.

Ramsey agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró el valor sentimental que representa Halo para su familia. Recalcó la importancia de la colaboración de la comunidad, esperando que la prontitud en la búsqueda permita reunir al perro con sus dueños tras varios días de incertidumbre.