Detienen a Jonathan Orozco en Torreón; el ex portero de Rayados aclara qué pasó

la inesperada aparición de las autoridades durante una celebración religiosa derivó en su traslado al Cereso y posterior liberación tras cumplir con los requisitos judiciales

Por Luz Coello

Jonathan Orozco (Foto: Cortesía/ Club
Jonathan Orozco (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

La detención de Jonathan Orozco, ex guardameta de Rayados de Monterrey, generó sorpresa en la comunidad deportiva. El martes 28 de octubre las autoridades arrestaron al futbolista en la ciudad de Torreón, Coahuila, por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón.

Diversos reportes indicaron que el ex arquero de Santos Laguna pasó una noche en el Cereso de Torreón, posteriormente recuperó su libertad el miércoles 29 de octubre por la tarde, luego de resolver los requisitos legales que pesaban en su contra.

Fue por medio de redes sociales que el ex futbolista aclaró su situación y acabó con los rumores de su detención, confirmó que sí fue puesto a disposición de las autoridades. Según con lo que reportó la prensa local, el exfutbolista fue localizado por las autoridades mientras participaba en una reliquia religiosa dedicada a San Judas Tadeo en Torreón. Una vez detenido, fue trasladado al Cereso, donde permaneció bajo custodia hasta que se completaron los trámites necesarios para su liberación.

¿Por qué arrestaron a Jonathan Orozco?

El arresto de Orozco se produjo en circunstancias poco habituales, según explicó el arquero en un video que compartió en redes sociales. Debido a un conflicto legal pendiente, originado por un accidente de tránsito ocurrido hace dos años.

“¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias a mi familia, seres queridos, amigos, a toda la gente que manda mensajes...Para no hacerles el cuento largo, estamos bien, gracias a Dios. Fue un tema de un choque que hace fue hace dos años.

“No sé llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado, pues recae en la persona con la que tuve el accidente, porque no dejó de ser un accidente... gracias a Dios se pudo solucionar. Ayer estuve ahí con la gente de la fiscalía y todo demás. Muchísimas gracias por las atenciones.Fue algo, pues sí, de que se llevó un ratito, se llevaron varias horas, pero gracias a Dios estamos bien”

Jonathan Orozco, ex portero de Rayados, explicó el motivo de su detención Crédito: X/ @jona_orozco

De acuerdo con lo que explicó el ex arquero de la selección mexicana, el trasfondo del problema legal se remonta a un siniestro vial en el que se vio involucrado hace dos años. Según la información disponible, el exportero no contaba con seguro vehicular al momento del accidente, lo que dificultó la reparación inmediata del daño causado. La persona afectada por el choque interpuso una demanda penal que nunca fue retirada, manteniendo vigente el proceso judicial hasta que se garantizara la compensación correspondiente.

Para que Orozco pudiera salir en libertad, las autoridades establecieron que debía cubrir una suma cercana a $ 300,000 o llegar a un acuerdo satisfactorio con la parte demandante. Una vez cumplidos estos requisitos, el exfutbolista logró resolver su situación y abandonar el Cereso de Torreón cerca de las 13:00 horas del miércoles.

