César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

César 'Chino' Huerta brilla en el futbol europeo al ser clave en la victoria del Anderlecht sobre KVK Ninove en la Copa de Bélgica.Imagen cuenta de X @rscanderlecht

César “Chino” Huerta continúa consolidando su presencia en el futbol europeo. El extremo mexicano fue protagonista en la victoria del Anderlecht 2-0 sobre el KVK Ninove, correspondiente a los 32avos de final de la Copa de Bélgica, al participar directamente en los dos goles del encuentro.

Su actuación refuerza su buen momento en el club belga y lo coloca como una opción seria para futuras convocatorias del combinado nacional.

El partido, disputado en el Lotto Park, comenzó con retraso debido a una confusión en los uniformes del equipo visitante con el cuerpo arbitral. Una vez iniciado el encuentro, el Anderlecht impuso condiciones desde los primeros minutos.

Al minuto 10, Huerta asistió a Adriano Bertaccini con un pase preciso que permitió abrir el marcador. Poco después, al 19’, el mexicano firmó el segundo tanto tras una jugada individual de Nathan Saliba, quien lo habilitó dentro del área para definir de derecha al segundo poste.

El extremo mexicano participó directamente en los dos goles que aseguraron el pase del Anderlecht a los 16avos de final del torneo. Imagen cuenta de X @rscanderlecht

Este gol representa el segundo de Huerta en la temporada 2025-2026, en la que ha ganado protagonismo bajo la dirección de Besnik Hasi. Su adaptación al ritmo del futbol belga ha sido rápida, destacando por su movilidad, visión y capacidad de desequilibrio en el último tercio del campo. Aunque fue sustituido al medio tiempo, su impacto en el resultado fue determinante.

Con este triunfo, el Anderlecht avanzó a los 16avos de final de la Copa de Bélgica, donde buscará mejorar su desempeño tras haber sido subcampeón en la edición anterior.

En liga, el equipo ocupa el quinto lugar tras 12 jornadas, y se prepara para enfrentar al Mechelen este fin de semana. Posteriormente, tendrá un duelo clave ante el Club Brujas, segundo en la tabla, en lo que podría ser una prueba de fuego para el conjunto morado y para Huerta en particular.

El Anderlecht, subcampeón de la edición anterior, buscará mejorar su desempeño en la Copa de Bélgica tras avanzar de ronda. Imagen cuenta de X @rscanderlecht

En el plano internacional, el buen rendimiento del “Chino” podría abrirle las puertas a una nueva convocatoria con la selección mexicana. Aunque no fue considerado en la última fecha FIFA, su regularidad y aportes ofensivos en Europa lo colocan como un candidato natural para los próximos compromisos del Tri, especialmente en el contexto de renovación que vive el equipo nacional.

Huerta, exjugador de Pumas y Chivas, ha demostrado que su salto al futbol europeo no fue prematuro. Su evolución táctica y física, sumada a su capacidad para marcar diferencia en partidos clave, lo perfilan como uno de los mexicanos con mayor proyección en el extranjero. La afición y el cuerpo técnico del Anderlecht ya lo reconocen como una pieza valiosa, y en México se sigue de cerca su desempeño.