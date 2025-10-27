Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

A dos fechas de que termine la temporada regular del Apertura 2025, la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX está cada vez más cerrada.
En la cima hay un empate entre dos grandes goleadores extranjeros. Con 11 goles, Paulinho y Joao Pedro están en primer lugar.
El delantero del Toluca metió un gol en el empate a dos contra el Pachuca. Mientras que la estrella del Atlético de San Luis anotó dos tantos en la victoria 3-4 ante el Necaxa, en uno de los mejores partidos de la jornada.
En el tercer puesto, está Armando González, del Guadalajara, con 10 tantos. “La Hormiga” anotó un triplete ante el Atlas siendo fundamental en la victoria de 4-1 del Clásico Tapatío.
El canterano de la Chivas no solo es el más joven de ranking de goleadores de la Liga MX, sino que mantiene el segundo mejor promedio goleador de la competencia sólo por detrás de Paulinho.
Le sigue Germán Berterame, de Monterrey, con nueve goles. El delantero argentino naturalizado mexicano no logró anotar en la derrota de Rayados 2-0 ante Cruz Azul.
Quien tampoco pudo anotar pero se mantiene en el top cinco del ranking es Juan Francisco Brunetta, de Tigres. El jugador argentino suma ocho goles.
Esta es la tabla completa
1º. Joao Paulo Dias
- Club: Toluca
- Goles: 11
- Nacionalidad: Portugués
- Un gol cada: 73.55 min
1º. Joao Pedro Geraldino
- Club: Atlético de San Luis
- Goles: 11
- Nacionalidad: Italiano
- Un gol cada: 119.91 min
3º. Armando González
- Club: Guadalajara
- Goles: 10
- Nacionalidad: Mexicano
- Un gol cada: 95.50 min
4º. Germán Berterame
- Club: Monterrey
- Goles: 9
- Nacionalidad: Argentino
- Un gol cada: 145.00 min
5º. Juan Francisco Brunetta
- Club: Tigres
- Goles: 8
- Nacionalidad: Argentino
- Un gol cada: 147.13 min
6º. Ángel Baltazar Sepúlveda
- Club: Cruz Azul
- Goles: 7
- Nacionalidad: Mexicano
- Un gol cada: 100.57 min
7º. Paul Brian Rodríguez
- Club: América
- Goles: 7
- Nacionalidad: Uruguayo
- Un gol cada: 124.86 min
8º. Sergio Canales
- Club: Monterrey
- Goles: 7
- Nacionalidad: Español
- Un gol cada: 144.86 min
9º. Óscar Eduardo Estupiñán
- Club: FC Juárez
- Goles: 7
- Nacionalidad: Colombiano
- Un gol cada: 120.57 min
10º. Uroš Đurđević
- Club: Atlas
- Goles: 7
- Nacionalidad: Serbio
- Un gol cada: 170.29 min
Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX
1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.
2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.
3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.
4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.
5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.