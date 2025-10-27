Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Así fue el momento en el Liam Lawson esquivó a dos marshalls antes de atropellarlos (Captura F1 TV)

Durante el Gran Premio de México 2025, el piloto Liam Lawson vivió un susto en el inicio de la carrera en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues estuvo muy cerca de atropellar a dos marshalls. En redes sociales se viralizó este momento que también sorprendió a los aficionados de la Fórmula 1.

Durante la carrera, Lawson enfrentó complicaciones relacionadas con el alerón delantero tras un contacto con Carlos Sainz en la largada, lo que obligó a la escudería Racing Bulls a llamarlo de inmediato a pits para efectuar el reemplazo necesario y reincorporarlo a la pista.

Pero esta acción casi desencadena una tragedia en el Gran Premio de México, pues los dos oficiales que ingresaron a la pista del autódromo estuvieron muy cerca de ser embestidos por el monoplaza del piloto de neozelandés.

Así evitó Liam Lawson atropellar a dos marshalls en el GP de México

El incidente de Liam Lawson en el GP de México

El incidente se originó poco después de la largada de inicio, tras el roce que tuvo Lawson fue obligado a entrar a boxes para cambiar la pieza que se dañó de su monoplaza.

Al reincorporarse tras la parada en boxes, el piloto neozelandés aceleró para retomar ritmo de la competencia, pero no esperaba llevarse un gran susto, ya que se encontró repentinamente con dos oficiales de pista que realizaban labores de limpieza en la curva uno, apenas después de una largada en la que varios monoplazas levantaron grava sobre el asfalto.

Las cámaras del monoplaza de Racing Bulls captó el escalofriante momento, los oficiales cruzaron la pista y en cuanto vieron que se avecinaba un bólido corrieron al otro extremo para ponerse a salvo; consiguieron apartarse a tiempo, mientras tanto Lawson ejecutó una maniobra para esquivarlos y así evitó un fuerte accidente.

Aficionados captaron el momento en el que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos marshalls del GP de México (Captura redes sociales)

En el radio reclamó ese incidente, pues aseguró que pudo haber terminado en una tragedia.

“¡Dios mío! ¿Estás bromeando? ¿Viste eso? ¡Los pude haber matado, carajo!”, expresó Lawson a través de la radio del equipo.

Ante las dificultades persistentes en el vehículo, Racing Bulls optó por retirar el monoplaza del piloto en la vuelta 14, lo que marcó su abandono del Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de 23 años fue abucheado por la afición mexicana por la polémica que se registró cuando ocupó el lugar de Sergio Checo Pérez en Red Bull Racing, el público mexicano evidenció la desaprobación a la actitud del piloto.