Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

El equipo de La Noria compartió una postura al respecto del fallecimiento de Rodrigo Mondragón

Por Luz Coello

Cruz Azul se deslinda de
Cruz Azul se deslinda de la muerte de uno de sus aficionados al exterior del Estadio Olímpico en CU (Archivo)

La noche del sábado 25 de octubre murió Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que acudió al partido contra Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al sur de la Ciudad de México. Personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento del fanático que fue localizado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Ante el incidente, el Club de Futbol Cruz Azul compartió un comunicado al respecto del incidente y se deslindó de los operativos de seguridad del estadio, cabe recordar que la Máquina no tiene una sede propia y desde el torneo pasado ha jugado como local en el Olímpico Universitario tras acuerdos con Pumas y la Liga MX.

Por medio de un comunicado oficial, la directiva de La Noria lamentó la muerte de un aficionado y explicó que tiene conocimiento del incidente: “CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario (EOU) al término del encuentro del sábado pasado”.

Presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul (X/@ilianyAparicio)

Cruz Azul se deslinda de la muerte de un aficionado en CU

Cruz Azul expresó su solidaridad hacia los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón, a través de un comunicado en el que además hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, el club insistió que la seguridad del inmueble no les corresponde y se desvinculó de los elementos de la UNAM que arrestaron a Rodrigo, quien posteriormente falleció tras ser sometido violentamente.

“Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”, precisó el conjunto cementero.

Cruz Azul se deslindó de
Cruz Azul se deslindó de la muerte de uno de sus aficionados en CU (X/ @CruzAzul)

El club subrayó que el incidente ocurrió en el exterior del estadio Estadio Olímpico Universitario (EOU)y precisó que los operativos de seguridad en esa área no forman parte de sus responsabilidades directas.

Por otra parte, la institución se solidarizó con la familia por su pérdida y exigieron que las autoridades de la Ciudad de México así como del estadio esclarezcan la situación.

“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

