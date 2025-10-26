IA revela al ganador del GP de México de la Formula 1

El Gran Premio de México 2025 se celebrará el domingo 26 de octubre a las 13:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS/Raquel Cunha

Este domingo 26 de octubre, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), se celebrará el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

De acuerdo con el análisis estadístico de Copilot, el piloto neerlandés Max Verstappen parte como favorito para conquistar nuevamente la carrera, en lo que sería su sexta victoria en suelo mexicano.

Verstappen ha demostrado una afinidad excepcional con el trazado capitalino, donde ha ganado cinco de las últimas seis ediciones.

Su dominio en altitud, su capacidad para gestionar neumáticos en condiciones exigentes y el rendimiento superior del monoplaza de Red Bull Racing lo colocan como el principal contendiente para llevarse el triunfo este año.

El Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los eventos más vibrantes del automovilismo internacional, no solo por su atmósfera única, sino también por el nivel competitivo que ofrece.

Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton figuran entre los principales rivales de Verstappen para la edición 2025. Crédito: Daniel Montes de Oca

En esta edición, Verstappen llega como líder del campeonato mundial, con una ventaja sólida sobre sus rivales, lo que refuerza su posición como favorito en las apuestas y análisis previos.

Entre los principales retadores se encuentran Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton, quienes buscarán romper la hegemonía del neerlandés en el circuito mexicano.

Sin embargo, ninguno ha logrado vencerlo en este trazado desde 2019, lo que refuerza la proyección de Copilot: Verstappen tiene altas probabilidades de repetir en lo más alto del podio.

La carrera iniciará a las 13:00 horas, en una jornada que se espera con clima seco y cielo despejado, condiciones ideales para una competencia sin interrupciones.

La afición mexicana, aunque sin la presencia de Sergio “Checo” Pérez en la parrilla de 2025, mantiene el entusiasmo por una de las citas más icónicas del deporte motor.

Max Verstappen parte como favorito para ganar su sexta carrera en el Gran Premio de México, según análisis de Copilot. REUTERS/Henry Romero

Si Verstappen concreta la victoria, se convertiría en el primer piloto en ganar seis veces el Gran Premio de México, superando cualquier registro previo desde su reincorporación al calendario en 2015. Este resultado consolidaría aún más su legado como uno de los grandes exponentes de la Fórmula 1 en la era moderna.

La edición 2025 del Gran Premio de México también destaca por su impacto económico y turístico, con miles de visitantes nacionales e internacionales.

La organización espera una ocupación hotelera récord y una derrama millonaria para la capital, reforzando su prestigio global como sede de eventos deportivos de clase mundial.

Copilot seguirá monitoreando el desarrollo del fin de semana y actualizando sus proyecciones conforme avancen las prácticas y la clasificación oficial.