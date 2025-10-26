México Deportes

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Personal de la SSC dialogó con el hombre para que no se acercara a las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Luz Coello

Guardar
Personal de la SSC retiró
Personal de la SSC retiró a un hombre en silla de ruedas por vender artículos de la F1 afuera del Metro CDMX (X/ @SPAOVP_CDMX)

Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo la décima edición del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como parte de los protocolos de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) desplegó un operativo en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo la carrera de Fórmula 1.

Durante el evento, aficionados reportaron en redes sociales el momento en el que policías de la CDMX detuvieron y retiraron a un vendedor ambulante que se encontraba en las inmediaciones de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Lo que generó molestias e impresión del suceso fue que el vendedor estaba en silla de ruedas, pese a tener una discapacidad, los policías de la CDMX lo retiraron de los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Retiran a vendedor ambulante del Autódromo Hermanos Rodríguez

Retiraron a un vendedor ambulante
Retiraron a un vendedor ambulante que se encontraba en la salida del Metro CDMX (X/ @SPAOVP_CDMX)

En redes sociales se puede apreciar cómo una persona de la Subsecretaría de Programas Alcaldías Ordenamiento de la CDMX dialogó con el vendedor para convencerlo de que tenía que retirar sus artículos del lugar, pues en el Gran Premio de México se prohibió el comercio informal y ambulante.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron se puede ver que la persona en silla de ruedas se ubicó cerca de los accesos a la Línea 9 del Metro CDMX, llevaba una mochila y unas estampas alusivas a la Fórmula 1. En cuanto personal de la SSC lo detectó, se acercaron con él y lo rodearon.

Iniciaron el diálogo con autoridades de la Subsecretaría de Programas Alcaldías Ordenamiento, le explicaron al vendedor que no se podía instalar a un costado del Metro CDMX. En un principio el vendedor se puso en una actitud defensiva, pues fue rodeado por elementos de la SSC CDMX, tras unos minutos de diálogo lograron retirarlo de la zona sin algún percance.

Las autoridades publicaron en redes sociales información al respecto del incidente y aclararon que retiraron a todo el comercio informal de la zona.

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Personal operativo de la #SPARVP realiza acciones de apercibimiento para el retiro del comercio informal, a través del diálogo respetuoso, durante el Gran Premio de la #Fórmula1, a fin de preservar el orden y garantizar el libre tránsito peatonal”.

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025

La décima edición del Gran Premio de México en la Ciudad de México de la Fórmula 1reunió a miles de aficionados que se congregaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pese a la ausencia de Sergio Checo Pérez en la pista, los aficionados mexicanos hicieron del evento una F1esta. En esta ocasión, Lando Norris de McLaren se llevó la victoria con una marcada diferencia en el tiempo, en segundo llegó Charles Leclerc de Ferrari, mientras que en tercer lugar quedó Max Verstappen de Red Bull Racing.

Temas Relacionados

Gran Premio de MéxicoAutódromo Hermanos RodríguezFórmula 1GP de Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

El piloto de McLaren dominó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, el podio estuvo compuesto por Leclerc y Verstappen

Gran Premio de México 2025

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene su curso, ya son tres pilotos los que abandonaron la competencia

Lando Norris gana el Gran

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros

El hat-trick de la ‘Hormiga’ aplastó las ilusiones de los rojinegros de clasificar al Play-In del Apertura 2025

Chivas golea a Atlas en

Marcelo Ebrard recuerda con nostalgia a Checo Pérez en el GP de México: “El próximo año vamos con todo”

Pese a que el mexicano no estará en esta edición del calendario de la Fórmula 1, el secretario de Economía confía en que la dupla con Valtteri Bottas tendrá éxito en 2026

Marcelo Ebrard recuerda con nostalgia

Dodgers vs Blue Jays: cuándo, a qué hora y dónde ver el juego 3 de la Serie Mundial en México

El campeonato aún está en el aire y el campeón quiere refrendar su reinado con una de las series más cerradas de los últimos años

Dodgers vs Blue Jays: cuándo,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran media tonelada de marihuana

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Los Acosta anuncian show en

Los Acosta anuncian show en Arena CDMX: fecha y precios para “El Tour Que Hará Histeria”

Muere Alicia Bonet, protagonista de ‘Hasta el viento tiene miedo’, clásico de terror mexicano

Cazzu llama descarado a Nodal por afirmar que cumple con sus obligaciones con Inti y amenaza con exponer sus mentiras

Por qué Guillermo del Toro tardó 30 años en llevar su versión de “Frankenstein” al cine

Tras 17 años de pausa, Yadhira Carrillo regresa así a Televisa con ‘Los Hilos del Pasado’: todo sobre su protagónico

DEPORTES

Gran Premio de México 2025

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros

Marcelo Ebrard recuerda con nostalgia a Checo Pérez en el GP de México: “El próximo año vamos con todo”

Dodgers vs Blue Jays: cuándo, a qué hora y dónde ver el juego 3 de la Serie Mundial en México