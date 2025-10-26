Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Personal de la SSC retiró a un hombre en silla de ruedas por vender artículos de la F1 afuera del Metro CDMX (X/ @SPAOVP_CDMX)

Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo la décima edición del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como parte de los protocolos de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) desplegó un operativo en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo la carrera de Fórmula 1.

Durante el evento, aficionados reportaron en redes sociales el momento en el que policías de la CDMX detuvieron y retiraron a un vendedor ambulante que se encontraba en las inmediaciones de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Lo que generó molestias e impresión del suceso fue que el vendedor estaba en silla de ruedas, pese a tener una discapacidad, los policías de la CDMX lo retiraron de los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Retiran a vendedor ambulante del Autódromo Hermanos Rodríguez

Retiraron a un vendedor ambulante que se encontraba en la salida del Metro CDMX (X/ @SPAOVP_CDMX)

En redes sociales se puede apreciar cómo una persona de la Subsecretaría de Programas Alcaldías Ordenamiento de la CDMX dialogó con el vendedor para convencerlo de que tenía que retirar sus artículos del lugar, pues en el Gran Premio de México se prohibió el comercio informal y ambulante.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron se puede ver que la persona en silla de ruedas se ubicó cerca de los accesos a la Línea 9 del Metro CDMX, llevaba una mochila y unas estampas alusivas a la Fórmula 1. En cuanto personal de la SSC lo detectó, se acercaron con él y lo rodearon.

Iniciaron el diálogo con autoridades de la Subsecretaría de Programas Alcaldías Ordenamiento, le explicaron al vendedor que no se podía instalar a un costado del Metro CDMX. En un principio el vendedor se puso en una actitud defensiva, pues fue rodeado por elementos de la SSC CDMX, tras unos minutos de diálogo lograron retirarlo de la zona sin algún percance.

Las autoridades publicaron en redes sociales información al respecto del incidente y aclararon que retiraron a todo el comercio informal de la zona.

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Personal operativo de la #SPARVP realiza acciones de apercibimiento para el retiro del comercio informal, a través del diálogo respetuoso, durante el Gran Premio de la #Fórmula1, a fin de preservar el orden y garantizar el libre tránsito peatonal”.

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025

La décima edición del Gran Premio de México en la Ciudad de México de la Fórmula 1reunió a miles de aficionados que se congregaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pese a la ausencia de Sergio Checo Pérez en la pista, los aficionados mexicanos hicieron del evento una F1esta. En esta ocasión, Lando Norris de McLaren se llevó la victoria con una marcada diferencia en el tiempo, en segundo llegó Charles Leclerc de Ferrari, mientras que en tercer lugar quedó Max Verstappen de Red Bull Racing.