David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca

Benavidez derrotó a Gvozdyk por decisión unánime, insiste pelea contra Canelo. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

David Benavidez se ha consolidado como uno de los boxeadores más destacados de la actualidad. Con 28 años de edad, El Bandera Roja es campeón del mundo en las 175 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mantiene un récord invicto de 30 victorias (24 por la vía del nocaut), 0 empates y ninguna derrota.

A lo largo de su carrera, Benavidez ha mostrado un dominio tanto técnico como físico sobre sus rivales, asegurando la mayoría de sus victorias antes de completar los asaltos reglamentarios. Este desempeño ha generado expectativas crecientes entre fanáticos y analistas sobre sus futuros combates y la proyección de su carrera dentro y fuera de la categoría semipesada.

Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y manda reto a otro pugilista azteca

En entrevista con ESPN Knock Out, David Benavidez aseguró que no piensa volver a las 168 libras ya que estuvo 10 años en esa división, además agregó que buscará una pelea contra el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez. Durante la misma charla, El Bandera Roja destacó que puede ser la próxima cara del boxeo mexicano.

“No, la verdad yo ya estuve en supermediano por 10 años, yo creo que mi cuerpo ya no puede ser ese peso. Yo estoy enfocado aquí en el semicompleto y también después de esta pelea yo creo que hay una oportunidad para pelear con el Zurdo Ramírez en crucero. Sí, pues yo siento 100 por ciento que sí yo puedo ser la cara del boxeo mexicano", comentó Benavidez durante la entrevista.

Por ahora, Monstruo Mexicano se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá el próximo 22 de noviembre contra Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita, donde defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división como parte de la cartelera The Ring.

David Benavidez pierde la esperanza de pelear contra Canelo Álvarez (Foto de Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)

¿David Benavidez pude ser la próxima cara del boxeo mexicano?

Con raíces norteamericanas, mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez ha expresado abiertamente su objetivo de convertirse en el próximo referente del boxeo mexicano una vez que Canelo Álvarez decida dejar los cuadriláteros. Aunque no posee la nacionalidad mexicana de forma estricta, Benavidez se identifica con la herencia cultural de su familia y ha buscado representar esos valores en cada una de sus presentaciones.

De acuerdo con la revista The Ring, Benavidez recientemente ha logrado superar al propio Canelo Álvarez en el ranking de los mejores libra por libra de la actualidad, ubicándose por encima del múltiple campeón tapatío. Este posicionamiento resalta la proyección internacional que ha alcanzado El Bandera Roja, así como el reconocimiento que le otorga la prensa especializada, fortaleciendo su candidatura para convertirse en uno de los estandartes del boxeo en México y América Latina.