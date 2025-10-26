México Deportes

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros

El hat-trick de la ‘Hormiga’ aplastó las ilusiones de los rojinegros de clasificar al Play-In del Apertura 2025

Por Mariana Campos

Los de La Academia no pudieron contener el ataque del Rebaño y se llevaron un triplete del mejor delantero mexicano en la Liga MX (Redes sociales)

La noche del sábado en el Estadio Akron quedó marcada en la historia del fútbol mexicano: Chivas superó con autoridad a Atlas por 4-1 en el Clásico Tapatío, un resultado que consolidó la supremacía rojiblanca en la rivalidad y desató una ola de reacciones en redes sociales. El protagonismo de Armando González, autor de un hat-trick, y el impacto inmediato en la clasificación, con Chivas ascendiendo a zona de Liguilla y Atlas quedando fuera del Play-In, definieron una jornada que los aficionados difícilmente olvidarán.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

El encuentro se resolvió con rapidez. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, impuso su ritmo desde el inicio y en apenas media hora ya había sentenciado el partido. González se erigió como la figura indiscutible al anotar tres de los cuatro goles del equipo local, mientras que Luis Romo completó la cuenta. Atlas, bajo la conducción de Diego Cocca, solo pudo descontar en los minutos finales gracias a un tanto de Mateo García, cuando el resultado ya estaba definido.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

La superioridad del Rebaño Sagrado se reflejó en cada sector del campo. Desde el pitido inicial, el equipo local controló el juego y no permitió que Atlas encontrara respuestas. La contundencia ofensiva y la solidez defensiva de Chivas dejaron sin opciones a los Zorros, que vieron cómo sus aspiraciones de sumar puntos en el derby se desvanecían. El dominio fue tal que, tras la media hora inicial, el partido se transformó en un trámite para los rojiblancos, quienes administraron la ventaja sin sobresaltos.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

El efecto de la goleada se extendió más allá del marcador. Con los tres puntos obtenidos, Chivas escaló hasta la sexta posición de la tabla, asegurando su presencia en la zona de Liguilla con 23 unidades. En contraste, Atlas sufrió un duro golpe en sus aspiraciones: la derrota lo relegó al undécimo lugar, fuera incluso de los puestos de Play-In, complicando su panorama de cara a la fase eliminatoria del torneo.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

Chivas quiere liguilla directa

La repercusión del resultado se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde la creatividad de los aficionados se hizo notar. Los memes y las burlas circularon con rapidez, reflejando la magnitud de la derrota de Atlas. No solo los seguidores de Chivas celebraron el triunfo; hinchas de otros equipos y hasta algunos simpatizantes del propio Atlas se sumaron a la ola de comentarios y publicaciones que inundaron las plataformas digitales, convirtiendo el Clásico Tapatío en tendencia.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

Este triunfo permitió a Chivas ampliar su ventaja histórica en el enfrentamiento directo ante Atlas. Con 111 victorias en el derby de Guadalajara, el Rebaño Sagrado se distancia aún más de los Zorros, que suman 95 triunfos, mientras que el historial registra 89 empates. La diferencia en el palmarés refuerza la posición de Chivas como el equipo dominante en una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mexicano.

Con esta victoria los dirigidos por Gabriel Milito se metieron a la clasificación directa, aunque aún falta dos fechas más por definir. (Redes Sociales)

Tras una noche de emociones intensas y repercusiones inmediatas, queda por ver cómo influirá este resultado en el desarrollo de la temporada para ambos equipos.

