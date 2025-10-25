México Deportes

Jugadores del América visitan a Max Verstappen en el GP de México 2025 y le dan un obsequio

Los jugadores azulcremas convivieron con Verstappen intercambiando regalos y felicitaciones tras la jornada de Liga MX

Por Jesús F. Beltrán

Luego de empatar 2-2 ante Mazatlán en la Jornada 15 de la Liga MX, los jugadores del Club América Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes tuvieron una visita especial al hospitality de Red Bull Racing en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde convivieron con los pilotos Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

La visita se dio con motivo del Gran Premio de México 2025, que se celebrará este fin de semana, y los americanistas llevaron consigo un par de regalos especiales para los pilotos de la escudería. Entre estos detalles, sobresalió un jersey oficial del América, que fue entregado al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen. La entrega quedó plasmada en fotografías que circulan en redes sociales, mostrando a los futbolistas y al piloto holandés en un gesto de camaradería entre el deporte motor y el futbol mexicano.

Israel Reyes, defensa del América, compartió con el Diario Récord su experiencia: “Pudimos platicar con él un poquito, mascar un poquito de inglés que está medio seco”. Por su parte, Brian Rodríguez, autor del gol decisivo ante Mazatlán, mencionó que Verstappen es seguidor del cuadro azulcrema, mientras que Reyes añadió que el piloto holandés lo felicitó por su anotación de último minuto frente a los Cañoneros.

El encuentro representó un momento de unión entre dos mundos deportivos distintos: el futbol y la Fórmula 1, que actualmente vive una de sus temporadas más emocionantes. Max Verstappen busca su sexta victoria en el Gran Premio de México, lo que le permitiría acercarse a la pelea por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, que promete ser intensa frente a los competidores de McLaren, Oscar Piastri, líder del Mundial, y Lando Norris.

Cabe recordar que Verstappen ha ganado previamente el Gran Premio de México en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023, interrumpiendo su racha en 2024 cuando el español Carlos Sainz consiguió el triunfo con Ferrari. Este año, la atención estará puesta en la posibilidad de que el piloto de Red Bull repita la hazaña y consolide su liderazgo en la Fórmula 1, mientras recibe el apoyo simbólico de los jugadores americanistas.

La visita al hospitality de Red Bull no solo fortaleció los lazos entre deportistas, sino que también dejó momentos memorables para los aficionados, quienes celebraron la interacción entre figuras de distintos deportes. La fotografía de los futbolistas con Verstappen y Tsunoda rápidamente se volvió viral en redes sociales, destacando la cercanía de los atletas y el cruce cultural entre la Liga MX y la Fórmula 1.

Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes regresaron posteriormente al Estadio Azteca, donde seguirán con la preparación del Club América para los próximos compromisos de la temporada. Sin duda, la experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez quedará como uno de los momentos más memorables de la jornada para los jugadores emplumados.

