Clubes y figuras del fútbol lamentan el deceso de Manuel Lapuente

La muerte de Manuel Lapuente a los 81 años ocurrió este 25 de octubre. Reconocido como uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol mexicano, su legado queda asociado a varias etapas memorables en los banquillos de diferentes equipos del país.
Personalidades y clubes del fútbol mexicano como Atlante, Tigres, Rayados de Monterrey, Raúl Orvañanos, Carlos Reinoso, Mikel Arreola, Alberto Latí y Fernando Schwartz han manifestado sus condolencias ante la pérdida.
Información en desarrollo
¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?
Dirigió al Tri en el torneo internacional celebrado en casa, venciendo a Brasil en una final histórica en el Estadio Azteca
¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente, entrenador histórico mexicano?
Lapuente murió a los 81 años de edad y fue uno de los estrategas más ganadores del fútbol mexicano
Falleció Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano
El ex técnico del América, Puebla y Selección Mexicana logró grandes triunfos para el futbol mexicano
