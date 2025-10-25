Clubes y figuras del fútbol lamentan el deceso de Manuel Lapuente

(X/@LigaBBVAMX)

La muerte de Manuel Lapuente a los 81 años ocurrió este 25 de octubre. Reconocido como uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol mexicano, su legado queda asociado a varias etapas memorables en los banquillos de diferentes equipos del país.

Personalidades y clubes del fútbol mexicano como Atlante, Tigres, Rayados de Monterrey, Raúl Orvañanos, Carlos Reinoso, Mikel Arreola, Alberto Latí y Fernando Schwartz han manifestado sus condolencias ante la pérdida.

Información en desarrollo