Clubes y figuras del fútbol lamentan el deceso de Manuel Lapuente

Técnico emblema del fútbol mexicano falleció a los 81 años

La muerte de Manuel Lapuente a los 81 años ocurrió este 25 de octubre. Reconocido como uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol mexicano, su legado queda asociado a varias etapas memorables en los banquillos de diferentes equipos del país.

Personalidades y clubes del fútbol mexicano como Atlante, Tigres, Rayados de Monterrey, Raúl Orvañanos, Carlos Reinoso, Mikel Arreola, Alberto Latí y Fernando Schwartz han manifestado sus condolencias ante la pérdida.

¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?

Dirigió al Tri en el torneo internacional celebrado en casa, venciendo a Brasil en una final histórica en el Estadio Azteca

¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente, entrenador histórico mexicano?

Lapuente murió a los 81 años de edad y fue uno de los estrategas más ganadores del fútbol mexicano

Falleció Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano

El ex técnico del América, Puebla y Selección Mexicana logró grandes triunfos para el futbol mexicano

Ni la fiebre lo detuvo: Pato O’Ward se luce en el GP de México

El piloto regiomontano enfrentó malestares físicos durante su participación en la primera práctica libre del evento automovilístico en la capital mexicana

Lando Norris se lleva la Pole Position del Gran Premio de México 2025

El piloto británico marcó el mejor tiempo en la tercera sesión de prácticas del GP de la Ciudad de México

