Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1

El Metro iniciará servicio desde las 6:00 a.m. y aumentará trenes en la Línea 9 para facilitar el acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez. (REUTERS/Henry Romero)

El Gran Premio de México 2025 traerá una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la Ciudad de México alista un plan especial de movilidad para garantizar el acceso al recinto.

El evento, programado para el domingo 26 de octubre, requerirá del uso intensivo del transporte público para evitar el congestionamiento vial en la zona oriente de la capital.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer las rutas y servicios disponibles para llegar a las inmediaciones del autódromo. Miles de aficionados utilizarán el Sistema de Transporte Colectivo Metro como una de las principales alternativas para su traslado.

El Gobierno de la metrópolis recomendó el uso del transporte público como medida para agilizar los desplazamientos durante la jornada del Gran Premio, que forma parte del calendario de la Fórmula 1.

Metro ajusta operaciones durante el evento

(ROGELIO MORALES /Cuartoscuro)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava, anunció que este 26 de octubre se realizarán modificaciones en el horario de inicio de servicio.

“En apoyo a las personas que asistirán al Gran Premio de México 2025 #F1, informó que el metro iniciará servicio este domingo 26 de octubre desde las 6:00 a.m. en la Línea 9 (Pantitlán–Tacubaya), una hora antes del horario habitual”, compartió el funcionario a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por Rubalcava, se elevará de 12 a 18 el número de trenes en operación para facilitar el acceso al evento. Las estaciones más cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez serán Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Seguridad y recomendaciones para usuarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyará el operativo para garantizar traslados seguros y ordenados a los asistentes. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El servicio contará con el apoyo de un operativo especial en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, cuyo objetivo será brindar trayectos ágiles y seguros a los asistentes.

Las autoridades extendieron recomendaciones al público usuario, como mantener una conducta responsable en andenes, respetar la línea amarilla, permitir el descenso antes de abordar y evitar arrojar objetos a las vías.