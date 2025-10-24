México Deportes

Gran Premio de México 2025: cuándo, a qué hora, dónde ver en vivo las prácticas libres de la F1 en TV abierta

Consulta los canales de transmisión para no perderte la emoción del fin de semana de la Fórmula 1

Por Jesús F. Beltrán

Las prácticas y el ensayo
Las prácticas y el ensayo final preparan el terreno rumbo a la parrilla de salida del Gran Premio. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este viernes 24 de octubre comienza oficialmente la actividad del Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las esperadas prácticas libres de Fórmula 1.

Miles de fanáticos se preparan para disfrutar el regreso de la máxima categoría del automovilismo al país, y por ello Infobae México comparte todos los detalles para que nadie se pierda la emoción del arranque del fin de semana.

La primera sesión de entrenamientos se podrá ver en vivo y completamente gratis a través de la señal de TUDN en Canal 9 de televisión abierta, con inicio programado a las 12:25 pm y finalización a la 1:30 pm, tiempo del centro de México. Más tarde, la segunda práctica libre será transmitida por Canal 5 a partir de las 3:55 pm y hasta las 5:30 pm, también en tiempo del centro del país.

Pero además de ser el primer contacto de los autos y pilotos con el circuito mexicano, surge la pregunta: ¿para qué sirven realmente las prácticas libres en la Fórmula 1?

gp mexico

Ambiente durante el fin de
Ambiente durante el fin de semana del GP de México 2024. (GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

Estas sesiones cumplen funciones fundamentales en el desarrollo del rendimiento. En primer lugar, permiten que los pilotos se familiaricen con el trazado, midan curvas, frenadas, agarre y las condiciones del clima sobre el auto. Asimismo, es el momento en el que ingenieros y mecánicos se enfocan en el ajuste del set-up, realizando modificaciones de suspensión, aerodinámica y frenos de acuerdo con las particularidades del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las prácticas y el ensayo
Las prácticas y el ensayo final preparan el terreno rumbo a la parrilla de salida del Gran Premio. (Especial)

Otra labor clave es la evaluación de neumáticos y combustible, determinando cuál compuesto será el ideal para clasificación y carrera según su degradación y temperatura. Todo esto se complementa con la toma de datos de telemetría, que registra cada detalle del comportamiento del monoplaza. Además, cada equipo aprovecha para simular tandas largas como ensayo de carrera o vueltas rápidas con poca gasolina, lo que ayudará en la estrategia general del fin de semana.

Aforo en el Estadio GNP
Aforo en el Estadio GNP durante las Prácticas Libres del Gran Premio de la Ciudad de México 2024. Foto: Infobae

Cabe recordar que la práctica libre 3 se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, nuevamente por la señal de Canal 9. Más adelante, ese mismo sábado en punto de las 15:00 horas se celebrará la clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Finalmente, la Gran Carrera del GP México 2025 se disputará este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, con transmisión también por Canal 5, donde se espera un ambiente espectacular para apoyar a los pilotos que buscarán la gloria en territorio mexicano.

