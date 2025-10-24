México Deportes

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón

El piloto de Cadillac lamentó que se perderá la carrera de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Luz Coello

Guardar
Checo Pérez aseguró que no
Checo Pérez aseguró que no estará en el Gran Premio de México 2025 (REUTERS/Raquel Cunha)

La Ciudad de México recibirá el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, del 24 al 26 de octubre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la emoción de la F1ESTA, miles de aficionados se darán cita en el inmueble para presenciar una de las competencias más importantes del calendario de F1.

Y una de las grandes ausencias que tendrá esta edición será la participación de Sergio Checo Pérez. El nuevo piloto de Cadillac no estará presente en los eventos que se realizarán en el autódromo de la Magdalena Mixiuhca. Checo se encargó de aclarar diferentes rumores que circularon en torno a su posible participación en el GP de México.

Pero, el tapatío se encargó de explicar que verá el evento desde su casa, por medio de redes sociales mandó un mensaje a todos sus seguidores y agradeció las muestras de cariño, prometió que se reencontrarán en 2026.

Checo Pérez explicó que no acudirá al GP de México como aficionado, pero promete regresar el próximo año como piloto de Cadillac. (Crédito: X/ @checocrispis)

"Hola a todos los fans de México. Desafortunadamente, no voy a estar este fin de semana corriendo o en la pista o, o en las tribunas, pero los voy a estar viendo desde, desde mi casa. Y bueno, ya nos quedan solo cinco carreras más antes de que nos volvamos a ver en la pista. Muchas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y estoy muy contento de volverlos a ver. Nos veremos pronto“, explicó en una historia en Instagram.

¿Por qué Checo Pérez no asistirá el Gran Premio de México?

Tras la conclusión del evento ‘De la Pista a la Cancha’ en Plaza Carso, el piloto de Cadillac anunció que no asistirá al Gran Premio de México. El piloto mexicano aclaró que, aunque no estará presente de manera física, no se perderá el evento y manifestó que extrañará vivir toda la experiencia del fin de semana. “

Correr la pista y ver a toda la afición mexicana, que siempre me acuerdo que estaba por todo el mundo, pero que cuando llegaba aquí a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo; yo creo que es lo que más voy a extrañar, a la afición”, expresó Checo en un encuentro con la prensa.

( REUTERS/Raquel Cunha)
( REUTERS/Raquel Cunha)

Las declaraciones del piloto generaron sorpresa entre los medios de comunicación, quienes cuestionaron si habría alguna posibilidad de que Checo Pérez hiciera una aparición, aunque fuera breve, ante las cámaras durante el evento. Checo afirmó que seguirá el Gran Premio de México desde su hogar: “No, pero yo a ellos sí, los veré desde mi tele”, puntualizó el piloto.

Asimismo, se mostró contento por el recibimiento de la afición mexicana durante el fin de semana, destacando la relevancia de este evento para los seguidores del automovilismo en el país.

Checo Pérez explicó que su ausencia
Checo Pérez explicó que su ausencia en el Gran Premio de México 2025 responde a motivos relacionados con su agenda (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Checo Pérez explicó que su ausencia en el Gran Premio de México 2025 responde a motivos relacionados con su agenda, ya que explicó que tiene un evento por la noche del jueves 23 de octubre, posteriormente viajará a Guadalajara para ver desde su hogar la carrera.

Temas Relacionados

Checo PérezGran Premio de MéxicoFórmula 1Gran Premio de México 2025mexico-deportes

Más Noticias

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX

La exigencia del torneo busca impulsar talento joven, pero varios conjuntos aún no alcanzan el parámetro establecido

Apertura 2025: los equipos que

Reportan que Martín Anselmi tendría ofertas para regresar a la Liga MX tras abandonar a Cruz Azul

Pese a los términos en los que dejó a La Máquina Cementera, el argentino podría volver al futbol mexicano

Reportan que Martín Anselmi tendría

Pitbull Cruz revela cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez ahora que ya no es campeón: “Es para retirarse bien”

Isaac Cruz considera que el tapatío ya ha conseguido todo lo que se puede en el boxeo

Pitbull Cruz revela cuántas peleas

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

La familia del futbolista galés atraviesa un momento de incertidumbre por la pérdida de su mascota Halo

Por qué Aaron Ramsey no

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Habrá tres encuentros que se podrán ver de forma gratuita por televisión

Apertura 2025: partidos de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad se suma

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del asesinato de empresario citrícola en Veracruz

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial en Morelos incrementó homicidios en Jiutepec, asegura SSPC estatal

Cae en Michoacán Esmeralda “N”, pareja del líder de Los Blancos de Troya, con 100 mil pesos y metanfetamina

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

90’s Pop Tour Antro: así se ven los ensayos a menos de 24 horas para el concierto en el Auditorio Nacional

La Granja VIP: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación

Federica Quijano explica por qué reveló su orientación sexual por primera vez en 30 años de carrera

La poderosa táctica de Abelito para frenar el bullying en su infancia: “Mira al enanito”

DEPORTES

Apertura 2025: los equipos que

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX

Reportan que Martín Anselmi tendría ofertas para regresar a la Liga MX tras abandonar a Cruz Azul

Pitbull Cruz revela cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez ahora que ya no es campeón: “Es para retirarse bien”

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta