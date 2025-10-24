Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón

Checo Pérez aseguró que no estará en el Gran Premio de México 2025 (REUTERS/Raquel Cunha)

La Ciudad de México recibirá el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, del 24 al 26 de octubre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la emoción de la F1ESTA, miles de aficionados se darán cita en el inmueble para presenciar una de las competencias más importantes del calendario de F1.

Y una de las grandes ausencias que tendrá esta edición será la participación de Sergio Checo Pérez. El nuevo piloto de Cadillac no estará presente en los eventos que se realizarán en el autódromo de la Magdalena Mixiuhca. Checo se encargó de aclarar diferentes rumores que circularon en torno a su posible participación en el GP de México.

Pero, el tapatío se encargó de explicar que verá el evento desde su casa, por medio de redes sociales mandó un mensaje a todos sus seguidores y agradeció las muestras de cariño, prometió que se reencontrarán en 2026.

Checo Pérez explicó que no acudirá al GP de México como aficionado, pero promete regresar el próximo año como piloto de Cadillac. (Crédito: X/ @checocrispis)

"Hola a todos los fans de México. Desafortunadamente, no voy a estar este fin de semana corriendo o en la pista o, o en las tribunas, pero los voy a estar viendo desde, desde mi casa. Y bueno, ya nos quedan solo cinco carreras más antes de que nos volvamos a ver en la pista. Muchas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y estoy muy contento de volverlos a ver. Nos veremos pronto“, explicó en una historia en Instagram.

¿Por qué Checo Pérez no asistirá el Gran Premio de México?

Tras la conclusión del evento ‘De la Pista a la Cancha’ en Plaza Carso, el piloto de Cadillac anunció que no asistirá al Gran Premio de México. El piloto mexicano aclaró que, aunque no estará presente de manera física, no se perderá el evento y manifestó que extrañará vivir toda la experiencia del fin de semana. “

Correr la pista y ver a toda la afición mexicana, que siempre me acuerdo que estaba por todo el mundo, pero que cuando llegaba aquí a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo; yo creo que es lo que más voy a extrañar, a la afición”, expresó Checo en un encuentro con la prensa.

( REUTERS/Raquel Cunha)

Las declaraciones del piloto generaron sorpresa entre los medios de comunicación, quienes cuestionaron si habría alguna posibilidad de que Checo Pérez hiciera una aparición, aunque fuera breve, ante las cámaras durante el evento. Checo afirmó que seguirá el Gran Premio de México desde su hogar: “No, pero yo a ellos sí, los veré desde mi tele”, puntualizó el piloto.

Asimismo, se mostró contento por el recibimiento de la afición mexicana durante el fin de semana, destacando la relevancia de este evento para los seguidores del automovilismo en el país.

Checo Pérez explicó que su ausencia en el Gran Premio de México 2025 responde a motivos relacionados con su agenda (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Checo Pérez explicó que su ausencia en el Gran Premio de México 2025 responde a motivos relacionados con su agenda, ya que explicó que tiene un evento por la noche del jueves 23 de octubre, posteriormente viajará a Guadalajara para ver desde su hogar la carrera.