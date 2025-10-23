¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

El acceso a la transmisión será mucho más fácil para los fans mexicanos. (Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports)

La Serie Mundial de la MLB, uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año, mantiene su atención sobre la afición mexicana tanto por los horarios de transmisión como por la presencia de Alejandro Kirk, receptor originario de Tijuana que representa a México en los Toronto Blue Jays.

El campeonato enfrenta a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional (Los Angeles Dodgers), con agendas de partidos que permiten a los aficionados mexicanos seguir las acciones en tiempo real a través de diversas plataformas y canales.

La primera jornada tiene lugar el viernes 24 de octubre, con un primer lanzamiento previsto a las 18:03 horas, tiempo del centro de México. Las siguientes fechas se distribuyen a lo largo de la última semana de octubre y la primera de noviembre, en franjas similares, con la posibilidad de extenderse hasta siete partidos si la serie se mantiene cerrada.

Juego 1: Dodgers vs Blue Jays, viernes 24 de octubre, 18:00

Juego 2: Dodgers vs Blue Jays, sábado 25 de octubre, 18:00

Juego 3: Blue Jays vs Dodgers, lunes 27 de octubre, 18:00

Juego 4: Blue Jays vs Dodgers, martes 28 de octubre, 18:00

Juego 5* (si es necesario): miércoles 29 de octubre, 18:00

Juego 6* (si es necesario): viernes 31 de octubre, 18:00

Juego 7* (si es necesario): sábado 1 de noviembre, 18:00

La participación de Alejandro Kirk capta un interés especial entre los seguidores mexicanos, quienes han seguido de cerca su evolución con los Toronto Blue Jays en las Grandes Ligas. Kirk se ha consolidado como uno de los peloteros mexicanos más consistentes en la MLB y su inclusión en la Serie Mundial plantea expectativas sobre su desempeño en las fases más exigentes del campeonato. La prensa mexicana y especializada en béisbol ha destacado su labor defensiva y su capacidad ofensiva, subrayando la importancia de su papel dentro de la alineación titular.

Mexicanos podrán ver los partidos de manera gratuita

Para la audiencia mexicana, el acceso a la Serie Mundial se facilita por medio de múltiples opciones de transmisión, tanto en plataformas de paga como en televisión abierta.

Y es que se dio a conocer que Imagen TV transmitirá los juegos en televisión abierta y sin costo para los fanáticos, una alternativa que ofrece cobertura gratuita a millones de hogares y que se posiciona como opción predilecta ante la limitación de algunos servicios de paga.

Distintas cadenas de televisión restringida, incluyendo canales especializados como Fox Sports y ESPN, también cuentan con los derechos de transmisión de la Serie Mundial 2025 en México. Los servicios de streaming como Star+, Disney+ y DAZN ofrecen acceso en dispositivos móviles y computadoras, permitiendo la visualización fuera del hogar.

La expectativa generada por la actuación de Alejandro Kirk y la facilidad para seguir cada lance del campeonato gracias a la diversidad de opciones de transmisión refuerzan el vínculo entre el público mexicano y el béisbol de grandes ligas. El torneo mantiene su lugar en el interés deportivo nacional mientras los equipos en disputa buscan sumar un nuevo título a su historia.