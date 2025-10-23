México Deportes

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

El evento más importante del béisbol internacional llegará a nuestro país y será accesible para todos los fanáticos del rey de los deportes

Por Mariana Campos

Guardar
El acceso a la transmisión
El acceso a la transmisión será mucho más fácil para los fans mexicanos. (Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports)

La Serie Mundial de la MLB, uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año, mantiene su atención sobre la afición mexicana tanto por los horarios de transmisión como por la presencia de Alejandro Kirk, receptor originario de Tijuana que representa a México en los Toronto Blue Jays.

El campeonato enfrenta a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional (Los Angeles Dodgers), con agendas de partidos que permiten a los aficionados mexicanos seguir las acciones en tiempo real a través de diversas plataformas y canales.

Los Ángeles quieren convertirse en
Los Ángeles quieren convertirse en bicampeones de la MLB. (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

La primera jornada tiene lugar el viernes 24 de octubre, con un primer lanzamiento previsto a las 18:03 horas, tiempo del centro de México. Las siguientes fechas se distribuyen a lo largo de la última semana de octubre y la primera de noviembre, en franjas similares, con la posibilidad de extenderse hasta siete partidos si la serie se mantiene cerrada.

  • Juego 1: Dodgers vs Blue Jays, viernes 24 de octubre, 18:00
  • Juego 2: Dodgers vs Blue Jays, sábado 25 de octubre, 18:00
  • Juego 3: Blue Jays vs Dodgers, lunes 27 de octubre, 18:00
  • Juego 4: Blue Jays vs Dodgers, martes 28 de octubre, 18:00
  • Juego 5* (si es necesario): miércoles 29 de octubre, 18:00
  • Juego 6* (si es necesario): viernes 31 de octubre, 18:00
  • Juego 7* (si es necesario): sábado 1 de noviembre, 18:00

La participación de Alejandro Kirk capta un interés especial entre los seguidores mexicanos, quienes han seguido de cerca su evolución con los Toronto Blue Jays en las Grandes Ligas. Kirk se ha consolidado como uno de los peloteros mexicanos más consistentes en la MLB y su inclusión en la Serie Mundial plantea expectativas sobre su desempeño en las fases más exigentes del campeonato. La prensa mexicana y especializada en béisbol ha destacado su labor defensiva y su capacidad ofensiva, subrayando la importancia de su papel dentro de la alineación titular.

El trabajo del mexicano en
El trabajo del mexicano en el catcheo de los canadienses fue clave para acceder a la Serie Mundial. (Credit: Steven Bisig-Imagn Images)

Mexicanos podrán ver los partidos de manera gratuita

Para la audiencia mexicana, el acceso a la Serie Mundial se facilita por medio de múltiples opciones de transmisión, tanto en plataformas de paga como en televisión abierta.

Y es que se dio a conocer que Imagen TV transmitirá los juegos en televisión abierta y sin costo para los fanáticos, una alternativa que ofrece cobertura gratuita a millones de hogares y que se posiciona como opción predilecta ante la limitación de algunos servicios de paga.

Distintas cadenas de televisión restringida, incluyendo canales especializados como Fox Sports y ESPN, también cuentan con los derechos de transmisión de la Serie Mundial 2025 en México. Los servicios de streaming como Star+, Disney+ y DAZN ofrecen acceso en dispositivos móviles y computadoras, permitiendo la visualización fuera del hogar.

La expectativa generada por la actuación de Alejandro Kirk y la facilidad para seguir cada lance del campeonato gracias a la diversidad de opciones de transmisión refuerzan el vínculo entre el público mexicano y el béisbol de grandes ligas. El torneo mantiene su lugar en el interés deportivo nacional mientras los equipos en disputa buscan sumar un nuevo título a su historia.

Temas Relacionados

Serie MundialtransmisiónImagen TVDodgersBlue Jaysbéisbolmexico-deportes

Más Noticias

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

El futbolista de los Pumas de la UNAM ha intensificado la búsqueda de su compañera canina hasta el grado de pedir ayuda desde sus redes sociales

Esta es la razón por

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

La campeona mundial de MLW aseguró que viene decidida a conquistar la Arena México y llevar la copa a Japón

Shoko Nakajima promete llevar el

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

El Maestro Lagunero adelantó que revelará un emotivo anuncio antes de su lucha contra Averno en la Arena México

Blue Panther anuncia una sorpresa

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025

En entrevista con Infobae México, el Dr. Salvador Guerrero Chiprés declaró que dentro del autódromo se contemplan 117 cámaras, 37 botones de auxilio, entre otros dispositivos de seguridad

Así garantizará el C5 la

Perrito se hace viral en el previo Pumas - Atlético de San Luis tras hacer sus necesidades en el estadio | Video

La iniciativa de los Universitarios de llevar perritos callejeros se volvió viral por un incidente inesperado durante el protocolo

Perrito se hace viral en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco, Intercam y Vector ya

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025

Perrito se hace viral en el previo Pumas - Atlético de San Luis tras hacer sus necesidades en el estadio | Video