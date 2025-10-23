Sparring de Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford tras su victoria: “Es la cara del boxeo actual”

Marco Antonio Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Terence “Bud” Crawford hizo escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo tras vencer a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El pugilista estadounidense fue amplio dominador durante la mayor parte de los rounds y al final los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era de Canelo como monarca absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio y Crawford hizo historia al convertirse en el primer peleador en unificar todos los cinturones en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Jaron Ennis se rinde ante Terence Crawford tras vencer a Canelo

En entrevista con el canal de YouTube The Ariel Helwani Show, Jaron Ennis se rindió ante Terence Crawford y aseguró que tras vencer Canelo Álvarez, se convirtió en la cara del boxeo actual, además, agregó que puede pelear con quien quiera.

“Crawford acaba de vencer a Canelo, la cara del boxeo, eso convierte a Crawford en la cara del boxeo actual. Que ese hombre disfrute de su victoria. Se ganó el derecho a pelear con quien quiera. Se lo ganó

Cabe recordar que Boots Ennis hizo sesiones de sparring al lado de Canelo Álvarez previo a la pelea que tuvo el tapatío contra Crawford. En el ámbito competitivo, la actuación más reciente de Jaron se produjo el 11 de octubre, fecha en la que se midió contra Uisma Lima en la categoría superwelter. En ese enfrentamiento, Ennis logró imponerse en el primer asalto, sumando así una victoria por la vía rápida a su historial boxístico.

Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Saúl Álvarez no volverá pronto al ring, ya que se someterá a una intervención en el codo en el corto plazo. Tras su pelea más reciente, el púgil mexicano adelantó que priorizaría disfrutar de su familia antes de planear el siguiente paso en su carrera, mientras permanecen en suspense los detalles sobre su futuro profesional. Sin embargo, entre los posibles contrincantes mencionados figuran nombres como el de Christian Mbilli o Hamzah Sheeraz.

Por su parte, la decisión de Terence Crawford de abandonar el título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) implica que el estadounidense tomará rumbo definitivo hacia la categoría de los supermedianos, aunque todavía no ha comunicado cuándo planea volver a los cuadriláteros.