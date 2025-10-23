México Deportes

Sparring de Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford tras su victoria: “Es la cara del boxeo actual”

El mexicano perdió sus cuatro campeonatos mundiales ante el estadounidense el pasado 13 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
Marco Antonio Barrera enalteció a
Marco Antonio Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Terence “Bud” Crawford hizo escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo tras vencer a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El pugilista estadounidense fue amplio dominador durante la mayor parte de los rounds y al final los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era de Canelo como monarca absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio y Crawford hizo historia al convertirse en el primer peleador en unificar todos los cinturones en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Jaron Ennis se rinde ante Terence Crawford tras vencer a Canelo

En entrevista con el canal de YouTube The Ariel Helwani Show, Jaron Ennis se rindió ante Terence Crawford y aseguró que tras vencer Canelo Álvarez, se convirtió en la cara del boxeo actual, además, agregó que puede pelear con quien quiera.

“Crawford acaba de vencer a Canelo, la cara del boxeo, eso convierte a Crawford en la cara del boxeo actual. Que ese hombre disfrute de su victoria. Se ganó el derecho a pelear con quien quiera. Se lo ganó

Cabe recordar que Boots Ennis hizo sesiones de sparring al lado de Canelo Álvarez previo a la pelea que tuvo el tapatío contra Crawford. En el ámbito competitivo, la actuación más reciente de Jaron se produjo el 11 de octubre, fecha en la que se midió contra Uisma Lima en la categoría superwelter. En ese enfrentamiento, Ennis logró imponerse en el primer asalto, sumando así una victoria por la vía rápida a su historial boxístico.

Canelo Álvarez realizó sparring con
Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Saúl Álvarez no volverá pronto al ring, ya que se someterá a una intervención en el codo en el corto plazo. Tras su pelea más reciente, el púgil mexicano adelantó que priorizaría disfrutar de su familia antes de planear el siguiente paso en su carrera, mientras permanecen en suspense los detalles sobre su futuro profesional. Sin embargo, entre los posibles contrincantes mencionados figuran nombres como el de Christian Mbilli o Hamzah Sheeraz.

Por su parte, la decisión de Terence Crawford de abandonar el título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) implica que el estadounidense tomará rumbo definitivo hacia la categoría de los supermedianos, aunque todavía no ha comunicado cuándo planea volver a los cuadriláteros.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezSaúl "Canelo" ÁlvarezTerence CrawfordCrawfordBoxeoJaron EnnisJaron "Boots" Ennismexico-deportes

Más Noticias

Las indisciplinas que marcaron el paso de la Chofis López por Chivas y Pachuca

Fiestas privadas, sanciones internas y salidas inesperadas definieron el recorrido de Eduardo López en dos clubes históricos

Las indisciplinas que marcaron el

“Chofis” López es despedido de Pachuca y se queda sin equipo en pleno Apertura 2025

El mediocampista de 31 años se quedó sin equipo en el cierre del torneo de la Liga MX

“Chofis” López es despedido de

Mazatlán vs América, IA revela al ganador del partido de la jornada 15

Aunque las Águilas parten como favoritas para ganar el duelo, el cuadro cañonero busca romper pronósticos en casa

Mazatlán vs América, IA revela

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

El futbolista de los Pumas de la UNAM ha intensificado la búsqueda de su compañera canina hasta el grado de pedir ayuda desde sus redes sociales

Esta es la razón por

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

El evento más importante del béisbol internacional llegará a nuestro país y será accesible para todos los fanáticos del rey de los deportes

¡Va por tele abierta! Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comando asesina a empresario citrícola

Comando asesina a empresario citrícola en plena vía pública de Álamo, Veracruz

Donald Trump asegura que México está controlado por los cárteles: “Líderes tienen miedo en su propio país”

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

Tres trabajadores de CCH Sur y el 911: las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

ENTRETENIMIENTO

Influencer Bastián Delfín narra escalofriante

Influencer Bastián Delfín narra escalofriante intento de asesinato en CDMX y alerta a todos a cuidarse

La Granja VIP EN VIVO: continúa la tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel la tarde de hoy 23 de octubre

Alex Sirvent quiere que su hermana Paty de Jeans se reconcilie con JNS y den concierto juntas: “El amor lo logrará”

Tunden a Sergio Mayer Mori por decir que le “enjaretaron” a su hija a los 17 años

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

DEPORTES

Las indisciplinas que marcaron el

Las indisciplinas que marcaron el paso de la Chofis López por Chivas y Pachuca

“Chofis” López es despedido de Pachuca y se queda sin equipo en pleno Apertura 2025

Mazatlán vs América, IA revela al ganador del partido de la jornada 15

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México