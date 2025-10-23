México Deportes

Pierre Gasly se declara enamorado de México previo al Gran Premio 2025: “Los fans son absolutamente increíbles”

El integrante de Alpine destacó la energía del público mexicano y su entusiasmo por volver a correr en el país

Por Jesús F. Beltrán

El piloto de Alpine se mostró conmovido por el cariño del público y prometió una gran actuación en el Hermanos Rodríguez. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Gran Premio de México 2025 está por comenzar, y uno de los pilotos más emocionados por regresar al país es el francés Pierre Gasly, integrante del Alpine F1 Team, quien aseguró que competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez es una experiencia única y llena de energía gracias al entusiasmo de la afición mexicana.

Durante una convivencia con seguidores en una tienda del Estado de México, el piloto francés compartió su entusiasmo por volver a correr en suelo azteca, donde la Fórmula 1 se vive con una pasión incomparable. Gasly, quien conoce bien el ambiente del circuito mexicano, afirmó que siempre es especial correr en nuestro país.

“Creo que los fans mexicanos son prácticamente los mejores en términos de energía que obtenemos en la pista. Es absolutamente increíble. Como, ya sabes, los desfiles que hacemos antes de que comience la carrera, especialmente cuando llegamos a la sección del estadio, el ruido te hace sentir la piel de gallina por todos los fans gritando… es una experiencia única”, expresó Gasly con una sonrisa.
Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 16, 2025 Alpine's Pierre Gasly ahead of the United States Grand Prix REUTERS/Mike Segar

El piloto de Alpine reconoció además la calidez de la gente mexicana y destacó el ambiente positivo que se vive dentro y fuera del paddock.

“Aquí todo el mundo es muy amable y hay como una energía positiva acerca de, ya sabes, los mexicanos en general. Tengo algunos amigos aquí y todos tienen una energía muy positiva y eso me gusta mucho”, añadió.
El francés agradeció a sus fans por el cálido recibimiento.

Sin embargo, Gasly también fue realista sobre el momento actual de su escudería. La temporada 2025 no ha sido sencilla para Alpine, que ha enfrentado problemas de rendimiento y resultados irregulares. A pesar de ello, el francés aseguró que su compromiso sigue firme y que peleará por sumar puntos importantes durante el Gran Premio de México, que se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de octubre.

“¿Y qué espero? Obviamente, este año estamos teniendo una temporada muy difícil con Alpine y decidimos centrar todo en 2026. Así que, el coche de este año no es muy competitivo, digamos, pero, aun así, vamos a dar lo mejor de nosotros y espero que podamos estar en las luchas y conseguir un buen resultado”, comentó el francés ante sus seguidores.

Gasly feliz por el regreso de Checo Pérez a la F1

Formula One F1 - Emilia Romagna Grand Prix - Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy - April 21, 2022 Red Bull's Sergio Perez ad AlphaTauri's Pierre Gasly ahead of the Emilia Romagna Grand Prix REUTERS/Massimo Pinca

Gasly también aprovechó el encuentro con la prensa para hablar del regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, escudería que debutará en la temporada 2026. El francés no ocultó su alegría por el retorno del piloto mexicano, al que considera una pieza importante para el automovilismo mundial.

“Creo que es fantástico que Checo esté de vuelta en la parrilla el próximo año. Es alguien con mucha experiencia. Ha sido ganador de carreras y tiene millones y millones de fans. Así que sí, estoy muy feliz por todos los mexicanos y toda la gente que lo apoya, de que va a estar de vuelta. Es un piloto increíble, excelente para correr en la pista. Así que estoy deseando verlo el año que viene”, apuntó Gasly.

Con estas palabras, el piloto francés dejó claro su cariño por México y su respeto por la afición, prometiendo dar el máximo en una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Pierre GaslyGran Premio de México 2025Fórmula 1Autódromo de los Hermanos RodríguezautomovilismoAlpine F1 Teammexico-deportes

