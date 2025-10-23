Las indisciplinas que marcaron el paso de la Chofis López por Chivas y Pachuca

Eduardo 'Chofis' López deja Pachuca tras decisión mutua a tres jornadas del cierre del Apertura 2025. (Foto: Twitter)

Eduardo “Chofis” López volvió a ser noticia en el futbol mexicano tras su sorpresiva salida del Club Pachuca en octubre de 2025. A tres jornadas de concluir la fase regular del torneo Apertura, la institución hidalguense anunció que el mediocampista dejaba de formar parte del plantel por decisión mutua.

Hasta el momento, el club no ha revelado una razón oficial y el jugador no ha emitido declaraciones públicas. Sin embargo, la noticia reactivó el debate sobre su historial de indisciplinas, una constante que ha acompañado su carrera desde sus inicios en Chivas.

La Chofis disputó más de 70 partidos con los Tuzos, marcó 11 goles y fue parte de los títulos nacionales e internacionales bajo el mando de Guillermo Almada. Su ciclo terminó de forma abrupta, como ya había ocurrido en otras etapas de su trayectoria.

El escándalo que lo alejó de Chivas

La participación de López en una fiesta durante la pandemia marcó su salida definitiva de Chivas en 2020. (Foto: Twitter @Chivas)

La etapa de López en el Club Deportivo Guadalajara estuvo marcada por altibajos futbolísticos y varios episodios extracancha. El más recordado ocurrió en 2020, cuando fue separado del plantel junto a otros tres jugadores por participar en una fiesta privada en Zapopan, en plena pandemia. El evento se realizó tras el Clásico Tapatío y violó los protocolos internos del club, lo que derivó en sanciones inmediatas.

Además del contexto sanitario, el caso se agravó por una denuncia de agresión sexual contra Dieter Villalpando, también presente en la fiesta. Aunque la Chofis no fue implicado legalmente, su participación en el evento le costó la salida definitiva del equipo.

En entrevistas posteriores, el jugador expresó su inconformidad con el trato recibido, asegurando que lo castigaron “como si hubiera matado a alguien”.

Ese episodio marcó el fin de su ciclo en Chivas, donde debutó en 2013 y era considerado una de las promesas más talentosas de la cantera rojiblanca.

Reincidencias y altibajos en Pachuca

Pachuca despidió a La Chofis López (X/ @Tuzos)

Tras un paso breve por la MLS con San José Earthquakes, López llegó a Pachuca en 2022. Aunque tuvo momentos destacados y fue parte de los títulos obtenidos por los Tuzos, su comportamiento volvió a generar dudas.

En julio de 2024 fue dado de baja por el técnico Guillermo Almada, aunque regresó al siguiente torneo. Su reincorporación fue breve y su salida definitiva se confirmó en octubre de 2025.

La falta de continuidad, los rumores sobre actitudes en entrenamientos y las decisiones extracancha terminaron por opacar su rendimiento. A pesar de su talento y visión ofensiva, la carrera de la Chofis ha estado marcada por indisciplinas que lo alejaron del protagonismo en los clubes donde militó.

Hoy, con 31 años, su futuro en el futbol mexicano es incierto. Lo que parecía una carrera prometedora se ha convertido en un historial de oportunidades perdidas.