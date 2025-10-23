Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN

Fernando Schwartz desmiente rumores sobre supuesto veto de Javier Aguirre a reportero de TUDN REUTERS/Eloisa Sanchez

Fernando Schwartz, director de comunicación de Selecciones Nacionales, negó públicamente los rumores que circulaban en redes sociales y algunos medios sobre una supuesta solicitud de Javier Aguirre para cambiar al reportero asignado por TUDN a la cobertura de la selección mexicana.

La versión señalaba que el entrenador habría mostrado inconformidad con la presencia del periodista Gibrán Araige, lo que generó especulaciones sobre un posible veto.

La polémica se originó en plataformas como X (antes Twitter), donde diversas cuentas replicaron la versión sin confirmar su veracidad. Algunos usuarios afirmaban que Aguirre había pedido a la televisora modificar su equipo de cobertura, lo que encendió el debate sobre la relación entre entrenadores y medios de comunicación.

El director de comunicación de Selecciones Nacionales niega conflicto entre Javier Aguirre y Gibrán Araige.

Ante el creciente ruido mediático, Fernando Schwartz publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para desmentir la información. El texto, que rápidamente se viralizó, alcanzó más de 17.5 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, reflejando el interés público en torno al tema y la sensibilidad que genera cualquier señal de conflicto entre figuras deportivas y periodistas.

“Lo que circula en algunos medios y redes sobre que Javier Aguirre pidió un cambio de reportero de selección en @TUDNMEX es una MENTIRA. Nuestro entrenador respeta el trabajo de todos los periodistas que cubren selecciones y está dedicado al 100 por ciento con sus jugadores y cuerpo técnico en presentar el mejor equipo mundialista”, escribió Schwartz en X.

La declaración busca frenar las especulaciones y reafirmar el compromiso institucional con la libertad de prensa y el respeto a los profesionales que cubren el día a día de la selección mexicana. Además, subraya que el enfoque del cuerpo técnico está centrado en la preparación rumbo al Mundial, sin distracciones externas.

La polémica surge por rumores difundidos en redes sociales sobre la selección mexicana (IG/ @mauricioymay)

Hasta el momento, ni Javier Aguirre ni TUDN han emitido comunicados oficiales sobre el tema, y Gibrán Araige tampoco se ha pronunciado públicamente, lo que refuerza la postura de Schwartz como única versión institucional.

La aclaración también sirve como llamado a verificar fuentes antes de difundir información que puede afectar la relación entre medios y figuras públicas.

La selección mexicana continúa con su preparación para la próxima justa mundialista, mientras el entorno mediático se mantiene atento a cada movimiento del equipo y su cuerpo técnico. La situación también reabre el debate sobre la transparencia en la cobertura deportiva y la responsabilidad de los medios al difundir versiones no confirmadas. En tiempos de alta exposición digital, los desmentidos oficiales adquieren un peso estratégico clave.