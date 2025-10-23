Cruz Azul vs Monterrey: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la parte alta de la tabla general

La Máquina quiere meterse de manera directa a la liguilla, pero enfrente tiene a una Pandilla que busca recuperar su ritmo de juego. (Jovani Pérez / Infobae México)

Cruz Azul se alista para un duelo clave en la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este enfrentamiento reúne a dos de los equipos más destacados del fútbol mexicano y representa una oportunidad crucial para el cuadro cementero en su objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, tras empatar ante Necaxa en el Estadio Victoria, Cruz Azul dejó escapar dos puntos valiosos frente a uno de los equipos que ocupan los últimos lugares de la clasificación lo que molestó a la fanaticada celeste pues se habían impuesto ante clubes de mayor complejidad.

Este resultado permitió que el Club América los superara en la tabla general alcanzando 30 puntos, mientras los cementeros cayeron a la quinta posición con 29 puntos. La situación se complicó aún más luego de que Rayados de Monterrey y Tigres UANL lograron victorias en la jornada 14, lo que pondría en riesgo la posición de Cruz Azul y aumentaría la urgencia de sumar tres puntos en el próximo compromiso.

Cruz Azul y Monterrey se verán las caras en la jornada 15 del Apertura 2025 (REUTERS)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido?

La importancia del encuentro se refleja en el calendario de la Liga MX, que atraviesa una doble jornada. Después de enfrentar a Necaxa el martes 21 de octubre, Cruz Azul volverá a la acción apenas cuatro días después, el sábado 25 de octubre, en un partido que podría definir su futuro inmediato en el torneo. La necesidad de una victoria es evidente para evitar que la distancia con los líderes se amplíe y para no depender de los resultados de otros equipos en la recta final del calendario regular.

En cuanto a la transmisión, los aficionados podrán seguir el partido en vivo en punto de las 21:05 pm a través de TUDN, canal encargado de llevar las imágenes desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Cruz Azul tiene en sus manos la clasificación directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La doble jornada implica que, tras el enfrentamiento ante Rayados, Cruz Azul deberá prepararse rápidamente para sus siguientes compromisos, en un cierre de torneo que no da margen para errores y donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación.

El empate reciente ante Necaxa dejó a Cruz Azul en una posición delicada, por lo que el partido ante Rayados se presenta como una oportunidad ineludible para revertir la tendencia y recuperar terreno en la tabla antes de que finalice la fase regular.