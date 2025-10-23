Chivas vs Atlas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Tapatío del Apertura 2025

Ambos equipos llegan necesitados de puntos en un duelo que podría marcar su destino rumbo a la Liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

El próximo sábado 25 de octubre, el Estadio Akron será escenario de una edición más del Clásico Tapatío, donde Chivas y Atlas se jugarán mucho más que el orgullo de Guadalajara. Este encuentro, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, podría definir el futuro inmediato de ambos equipos en la Liga MX, ya que el Play-In está en riesgo para los dos conjuntos tapatíos.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Fernando Gago, llega con la presión a cuestas tras haber caído ante Querétaro, resultado que complicó su posición en la tabla general. Con 20 puntos y en el octavo lugar, los rojiblancos necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación, ya que una nueva derrota podría dejarlos fuera del Play-In y encender las alarmas en Verde Valle.

Los Rojinegros llegan a este encuentro tras ganar al León.

Del otro lado, los Rojinegros del Atlas viven un momento más alentador después de vencer 2-0 al León en la jornada pasada, lo que les permitió acercarse a la zona de clasificación. Con 16 puntos y situados en el onceavo lugar, los dirigidos por Beñat San José saben que una victoria ante su máximo rival podría catapultarlos a la pelea directa por el Play-In.

El encuentro se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Akron y podrá verse en exclusiva por Prime Video, plataforma que transmitirá el clásico con cobertura especial. La afición rojiblanca espera que jugadores como la Hormiga Gon´zalez, Cade Cowell y Alan Mozo lideren la ofensiva del Rebaño, mientras que en Atlas las esperanzas están puestas en Aldo Rocha y Uroš Đurđević, quienes vienen mostrando un nivel ascendente.

Las Chivas cayeron ante los Gallos Blancos.

Más allá de la estadística, este duelo representa un choque de orgullo y de historia. Para Chivas, ganar significa mantenerse firme en zona de clasificación y recuperar la confianza tras semanas irregulares; para Atlas, vencer al acérrimo rival sería un impulso anímico y futbolístico que los colocaría de lleno en la lucha por el Play-In.