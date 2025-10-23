México Deportes

Chivas vs Atlas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Tapatío del Apertura 2025

El duelo entre rojiblancos y rojinegros definirá quién mantiene esperanzas de avanzar a la Liguilla del Apertura 2025

Por Jesús F. Beltrán

Ambos equipos llegan necesitados de
Ambos equipos llegan necesitados de puntos en un duelo que podría marcar su destino rumbo a la Liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

El próximo sábado 25 de octubre, el Estadio Akron será escenario de una edición más del Clásico Tapatío, donde Chivas y Atlas se jugarán mucho más que el orgullo de Guadalajara. Este encuentro, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, podría definir el futuro inmediato de ambos equipos en la Liga MX, ya que el Play-In está en riesgo para los dos conjuntos tapatíos.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Fernando Gago, llega con la presión a cuestas tras haber caído ante Querétaro, resultado que complicó su posición en la tabla general. Con 20 puntos y en el octavo lugar, los rojiblancos necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación, ya que una nueva derrota podría dejarlos fuera del Play-In y encender las alarmas en Verde Valle.

Los Rojinegros llegan a este
Los Rojinegros llegan a este encuentro tras ganar al León.

Del otro lado, los Rojinegros del Atlas viven un momento más alentador después de vencer 2-0 al León en la jornada pasada, lo que les permitió acercarse a la zona de clasificación. Con 16 puntos y situados en el onceavo lugar, los dirigidos por Beñat San José saben que una victoria ante su máximo rival podría catapultarlos a la pelea directa por el Play-In.

El encuentro se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Akron y podrá verse en exclusiva por Prime Video, plataforma que transmitirá el clásico con cobertura especial. La afición rojiblanca espera que jugadores como la Hormiga Gon´zalez, Cade Cowell y Alan Mozo lideren la ofensiva del Rebaño, mientras que en Atlas las esperanzas están puestas en Aldo Rocha y Uroš Đurđević, quienes vienen mostrando un nivel ascendente.

Las Chivas cayeron ante los
Las Chivas cayeron ante los Gallos Blancos.

Más allá de la estadística, este duelo representa un choque de orgullo y de historia. Para Chivas, ganar significa mantenerse firme en zona de clasificación y recuperar la confianza tras semanas irregulares; para Atlas, vencer al acérrimo rival sería un impulso anímico y futbolístico que los colocaría de lleno en la lucha por el Play-In.

