Cómo beneficia a México el empate entre Chequia y Sudáfrica para su clasificación a la siguiente ronda del Mundial

El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

El empate entre Sudáfrica y República Checa este 18 de junio en el Grupo A del Mundial 2026 deja a la Selección Mexicana con una posibilidad real de asegurar su pase a la siguiente ronda. El resultado, registrado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, permite que el equipo dirigido por Javier Aguirre dependa solo de sí mismo para avanzar a los dieciseisavos de final.

El marcador terminó 1 a 1 tras las anotaciones de Michal Sadilek al minuto 6 para los europeos y de Mokoena al 83 para los africanos. Con este resultado, sudafricanos y checos suman apenas un punto después de dos jornadas, mientras que México y Corea del Sur tienen tres puntos antes de enfrentarse en el segundo turno de la jornada.

PUBLICIDAD

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra Sudáfrica - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 18 de junio de 2026. El sudafricano Teboho Mokoena celebra con sus compañeros de equipo su primer gol, marcado desde el punto de penalti. REUTERS/Bernadett Szabo IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

México puede asegurar el liderato del grupo con una victoria

De ganar este 18 de junio ante Corea del Sur, la Selección Mexicana llegaría a 6 puntos. Esto la dejaría como único líder del grupo, con dos victorias en dos partidos, una cifra inalcanzable para República Checa y Sudáfrica, que solo podrían aspirar a sumar 4 puntos en la última fecha si ganan su siguiente encuentro.

En el actual escenario, el grupo marcha de la siguiente manera: México y Corea del Sur tienen 3 puntos; Chequia y Sudáfrica suman 1 punto cada uno. La combinación de resultados hace que el partido de México contra los surcoreanos cobre una importancia clave, pues una victoria dejaría prácticamente sellada la clasificación a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

El reglamento del torneo mundial establece que avanzan los dos primeros de cada sector. Si México suma 6 puntos al vencer a Corea, obligaría a checos y sudafricanos a ganar y esperar una combinación de resultados poco probable para superarlo en la tabla, ya que solo quedaría una fecha por disputarse en la fase de grupos.

Grupo A

México | 3 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 punto

Sudáfrica | 1 punto

Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

¿Cómo llegan México y Corea del Sur al partido?

El equipo Tricolor obtuvo su primera victoria con un 2-0 frente a Sudáfrica, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo no solo sumó sus primeros puntos, sino que también mantuvo su portería imbatida, lo que fortaleció el ánimo tanto en el vestuario como entre los seguidores.

PUBLICIDAD

Por su parte, Corea del Sur debutó con un triunfo por 2-1 sobre República Checa. Los tantos de Oh Hyeon-Gyu y Hwang In-Beom aseguraron que la selección asiática igualara la línea de México en la parte alta del grupo. El saldo positivo de la primera fecha permite a Corea del Sur afrontar el próximo duelo con confianza renovada.

Ambas selecciones protagonizarán un duelo directo que podría definir la tendencia del grupo en la segunda jornada. Tras sus victorias iniciales, tanto México como Corea del Sur se posicionan como favoritos para avanzar, dependiendo de lo que ocurra en su próximo enfrentamiento.

PUBLICIDAD

<br>