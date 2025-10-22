Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

La irrupción de Mr. Iguana y La Parka en NXT sorprende al público y confirma un combate especial en Halloween Havoc. (Captura de pantalla)

Durante la más reciente emisión de NXT, los luchadores Je’Von Evans y Leon Slater expresaron su deseo de competir en el evento especial Halloween Havoc.

Tras la victoria de Slater sobre Channing “Stacks” Lorenzo para retener el Campeonato de la X-Division de TNA, ambos subieron al ring para lanzar un reto abierto en busca de rivales.

Lo que nadie esperaba era que los encargados de responder fueran dos figuras emblemáticas de la lucha libre mexicana: Mr. Iguana y La Parka, representantes de AAA.

La irrupción de los luchadores latinos, acompañados por La Yesca, generó sorpresa entre el público y los comentaristas. El segmento culminó con la confirmación oficial del combate por parejas: Mr. Iguana y La Parka enfrentarán a Je’Von Evans y Leon Slater en Halloween Havoc, evento que se celebrará este fin de semana en Prescott Valley, Arizona.

La inclusión de talento mexicano en la cartelera refuerza el cruce entre promociones y estilos, y marca un nuevo capítulo en la colaboración entre AAA y WWE.

Los gladiadores Mr. Iguana y La Parka de la AAA estarán en Halloween Havoc para una lucha de parejas. (Cuenta de X @WWE)

La lucha promete un choque de carisma, juventud y legado. Por un lado, Evans y Slater representan la nueva generación de NXT, mientras que Iguana y La Parka llegan con el respaldo de una trayectoria consolidada en el circuito latinoamericano.

El duelo será parte de una cartelera que ya incluye otros enfrentamientos de alto perfil, como el que protagonizará otro mexicano que ha dado de qué hablar en la marca amarilla.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el Campeonato Norteamericano

El Hijo de Dr. Wagner Jr. reta a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano de NXT en Halloween Havoc. Imagen WWE

Otro nombre que ha generado expectativa en Halloween Havoc es el del Hijo de Dr. Wagner Jr., quien enfrentará a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano de NXT.

El luchador mexicano debutó recientemente en la marca con una victoria contundente sobre Lexis King, y aprovechó ese momento para lanzar un reto directo al monarca.

La lucha se celebrará bajo la temática de Día de Muertos, con reglas especiales que permitirán un combate sin restricciones. El duelo no solo representa una oportunidad titular para Wagner Jr., sino también un homenaje a la tradición mexicana en una de las funciones más emblemáticas del calendario de WWE.

Mr. Iguana y su impacto en la WWE

La llegada de Mr. Iguana y La Parka a WWE abre nuevas oportunidades para el talento mexicano en escenarios globales. (Captura de pantalla)

La presencia de Mr. Iguana en NXT ha generado una ola de reacciones entre fanáticos y medios especializados. Su estilo irreverente, su conexión con el público y su capacidad para romper esquemas lo han convertido en una figura viral dentro y fuera del ring. Su llegada a WWE, junto a La Parka, marca un momento clave en la internacionalización de talentos provenientes de AAA.

Más allá del combate pactado en Halloween Havoc, Iguana ha logrado posicionarse como un personaje que trasciende fronteras. Su participación en el evento no solo representa una oportunidad competitiva, sino también una vitrina para mostrar el potencial narrativo y comercial de la lucha libre mexicana en escenarios globales.