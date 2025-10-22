Ramón Juárez recibe elogios de André Jardine tras su gol ante Puebla: “Es un chico especial”

El técnico brasileño destacó a Juárez como un jugador “especial” y “determinante” para el América, resaltando su capacidad para influir en momentos clave. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Ramón Juárez se convirtió en la figura del partido entre América y Puebla al marcar el gol de la victoria en tiempo de compensación, asegurando los tres puntos para su equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El joven defensa ingresó desde la banca y aprovechó los pocos minutos en el campo para cambiar el rumbo del encuentro.

Con este resultado, los azulcremas dejan atrás la derrota sufrida ante Cruz Azul y ascienden al subliderato de la tabla general de la Liga MX, únicamente por debajo de Toluca, dirigido por Antonio Mohamed. El triunfo refuerza también la confianza del técnico André Jardine en sus jugadores, especialmente en quienes pueden marcar la diferencia en momentos decisivos.

El gol de Juárez y su actuación generaron elogios tanto de la afición como del cuerpo técnico. Jardine destacó la relevancia del defensor mexicano en situaciones determinantes y resaltó su capacidad para influir en el marcador, incluso cuando su posición habitual no es la de delantero.

Elogios de Jardine a Ramón Juárez

“Hoy fue determinante”, comentó Jardine sobre la actuación del joven defensor. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa tras el partido, el técnico brasileño calificó a Juárez como un jugador “especial” y “determinante” para el equipo. Sobre su gol, el técnico comentó:

“(Ramón Juárez) Es un chico especial, la afición lo reconoce. Muchos jugadores ya consiguieron cosas importantes y no tienen el mismo reconocimiento. Hoy fue determinante, esto marca la diferencia, el mayor reconocimiento es porque es determinante es momentos así. Es un gran defensor, en grandes Liguillas recuerdo grandes actuaciones decisivas”.

Jardine también resaltó la capacidad de Juárez para responder cuando el equipo más lo necesita, incluso al frente del ataque:

“No es raro verlo al frente metiendo goles. Sabe la importancia que tiene, hoy, para mí, con Ramón entrando como delantero, hace el gol; este triunfo nos acerca a los objetivos”.

¿Cuándo es el próximo encuentro del América?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Con la victoria sobre Puebla, las Águilas se preparan para enfrentar a Mazatlán en la Jornada 15 de la Liga MX. El encuentro está programado para el próximo viernes 24 de octubre a las 20:00 horas.

El conjunto de Coapa buscará mantener la racha positiva y consolidarse entre los primeros puestos de la clasificación.