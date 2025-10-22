México Deportes

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos

La salida de Armando Benítez generaría una serie de cambios y bajas en la cadena deportiva para su reestructura

Por Luz Coello

La cadena de ESPN sufrirá una reestructuración tras el despido de Armando Benítez, productor de la cadena deportiva. Este 21 de octubre trascendió el reporte de que el directivo fue removido de su cargo y con ello despidieron a Yoyotzin Zúñiga, ambos figuras que encabezaron el canal durante más de veinte años.

Más tarde, a través de redes sociales Armando Benítez confirmó la conclusión de su relación laboral con ESPN, a través de redes sociales compartió un mensaje en el que agradeció los años que pasó en la televisora deportiva.

La inminente reestructuración de ESPN ha generado un clima de incertidumbre en la industria televisiva deportiva, ya que con la salida sus productores, algunas figuras reconocidas de la empresa podrían salir. El futuro de José Ramón Fernández podría cambiar, pues fue un cercano a Benítez desde que se incorporó a los programas de la compañía en 2006.

¿José Ramón Fernández saldrá de ESPN?

Desde hace meses se ha especulado sobre qué pasará con Joserra, y es que el experimentado periodista ha perdido protagonismo y presencia en algunos programas como Futbol Picante, además, la reciente decisión de retirar del aire el programa Cronómetro ha intensificado las especulaciones sobre el futuro de José Ramón. Sin embargo, el comentarista deportivo tiene contrato hasta noviembre de 2026 con la empresa.

La reducción de la presencia de José Ramón Fernández en los programas de ESPN se ha hecho evidente en los últimos meses, especialmente después de un enfrentamiento público con David Faitelson que derivó en un alejamiento temporal de los reflectores. En agosto de 2025 ESPN se despidió de la emisión de Cronómetro tras años de transmisión, el cual era conducido por Joserra.

Esta disminución en sus apariciones ha coincidido con el ascenso de Javier Alarcón en espacios como Futbol Picante, lo que ha alimentado la percepción de un relevo generacional en la conducción estelar de la cadena. Sin embargo, Alarcón ha sido enfático al rechazar cualquier intención de ocupar el lugar de Joserra en términos de legado o imagen mediática.

Ante la ola de rumores sobre un inminente retiro de José Ramón Fernández, su hijo Juan Pablo Fernández intervino públicamente para aclarar qué pasará con el periodista de 79 años.

A través de sus redes sociales, Juan Pablo calificó de “Fake news” las especulaciones y precisó que su padre continuará trabajando en ESPN hasta el final de su contrato. En sus palabras: Esto es FALSO, MENTIRA, FAKE NEWS. Sale del aire Cronómetro, mi padre tiene contrato con ESPN hasta noviembre del 2026 y lo va a cumplir, como todos sus contratos”.

