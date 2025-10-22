México Deportes

Gran Premio de México 2025 de la F1: posibles precios de cerveza, agua y refrescos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez

Las actividades iniciarán el viernes 24 de octubre y concluirán el domingo con la competencia estelar

Por Jesús F. Beltrán

Los asistentes podrán adquirir alcohol
Los asistentes podrán adquirir alcohol y bebidas mediante el sistema Digicash con precios que se mantendrían similares a los de 2024. (Ilustración: Jesús Aviles)

A pocos días de que inicien las actividades del Gran Premio de México 2025, la emoción del público mexicano vuelve a encenderse de cara al evento de automovilismo más importante del país, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre.

Como cada año, se espera una alta asistencia de aficionados nacionales e internacionales que desean disfrutar de los monoplazas y de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. El público mexicano podrá ver nuevamente a figuras como Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de la parrilla en la búsqueda de la gloria en la capital del país.

El público que acuda al evento podrá encontrar una amplia oferta de bebidas y alimentos. Entre ellas: agua, refrescos, snacks y cerveza, elementos infaltables en un fin de semana caluroso en la CDMX.

Heineken se mantendría como la
Heineken se mantendría como la marca exclusiva con precios estimados entre 180 y 200 pesos por unidad. (Especial)

Durante la edición 2024, las cervezas Heineken y Heineken Silver se vendieron entre $180 y $200 MXN, y se espera que los precios se mantengan en rangos similares para 2025, aunque no se descartan ligeros ajustes.

La compra nuevamente se realizará mediante el sistema Digicash by Banamex, el cual permite recargar dinero en efectivo, tarjeta de débito o crédito para agilizar consumos dentro del inmueble.

Otros precios estimados basados en la edición anterior:

  • Agua y refrescos: entre $70 y $90 MXN
  • Cocteles y bebidas preparadas: precio variable según zona y marca

Para tomar en cuenta:Los horarios de consumo alcohólico estarán regulados:

  • Venta de cerveza: 11:00 a 18:00 horas
  • Venta de alcohol en general: 12:00 a 18:00 horas

Calendario oficial del GP de México 2025

Las actividades de pista se desarrollarán así:

Los aficionados podrán disfrutar la cobertura completa de prácticas, clasificación y carrera por Sky Sports F1, F1TV Pro e Izzi Go.

El ambiente que hace único a México en la F1

Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez
Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el GP de México 2025. (Gran Premio de la Ciudad de México)

El Gran Premio de México ha sido reconocido internacionalmente por su atmósfera, destacando la pasión del público y la espectacular zona del Estadio GNP, donde los pilotos son recibidos con una celebración digna de estrellas del deporte mundial.

Con consumo controlado, espectáculo asegurado y una organización cada vez más sólida, el México GP 2025 promete convertirse nuevamente en uno de los mejores eventos del calendario.

