Alejandro Kirk, Fernando Valenzuela y todos los mexicanos que han jugado una Serie Mundial

Este 2025 se llevará a cabo una nueva edición de la Serie Mundial de la Major League of Baseball (MLB) con Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays como los protagonistas. Entre los jugadores más destacados se encuentra el mexicano Alejandro Kirk quien actualmente funge como el catcher de los Azulejos y que se sumará a la lista de beisbolistas aztecas que han logrado llegar a estas instancias.
A lo largo de 7 juegos, Kirk fue parte importante del roster titular de los canadienses siendo un elemento esencial para que pudieran darle la vuelta a los Seattle Mariners quienes iniciaron ganando la serie de campeonato de la Liga Americana 2-0. Después de ese duro golpe, se repusieron y empataron a 2 la cuenta, los estadounidense se volvieron a poner en ventaja en casa, pero los Blue Jays se repusieron y remontaron en los últimos dos encuentros para ganar su pase a la final.
En el camino también quedaron el pitcher Andrés Muñoz y Randy Arozarena que también fueron fundamentales para que los Marineros llegaran a la antesala de la Serie Mundial, pero no pudieron sostener la ventaja.
Kirk, además, recientemente fue nominado para los premios Guante de Oro 2025 en donde se reconoce a los mejores elementos en cada posición dentro del parque en cada una de las ligas. En la tercia compite contra Dillon Dingler, de los Detroit Tigres, y Carlos Narváez, de los Boston Red Sox.
Mexicanos que llegaron a la Serie Mundial
Nombres históricos como el del ‘Toro’ Valenzuela y hasta el polémico Julio Urías, varios beisbolistas tricolor han tenido la oportunidad de coronarse como campeones en la liga más prestigiosa de esta disciplina, aquí te dejamos los nombres:
1. Horacio Piña
Equipo: Oakland Athletics
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 1973
Resultado: Ganó
2. Enrique Romo
Equipo: Pittsburgh Pirates
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 1979
Resultado: Ganó
3. Fernando Valenzuela
Equipo: Los Angeles Dodgers
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 1981
Resultado: Ganó
4. Aurelio Rodríguez
Equipo: New York Yankees
Posición: Tercera base
Año: 1981
Resultado: Perdió
5. Aurelio López
Equipo: Detroit Tigers
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 1984
Resultado: Ganó
6. Jorge Orta
Equipo: Kansas City Royals
Posición: Segunda base/jardinero
Año: 1985
Resultado: Ganó
7. Erubiel Durazo
Equipo: Arizona Diamondbacks
Posición: Primera base/designado
Año: 2001
Resultado: Ganó
8. Benjamín Gil
Equipo: Anaheim Angels
Posición: Campocorto (shortstop)
Año: 2002
Resultado: Ganó
9. Karim García
Equipo: New York Yankees
Posición: Jardinero
Año: 2003
Resultado: Perdió
10. Alfredo Aceves
Equipo: New York Yankees
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2009
Resultado: Ganó
11. Ramiro Peña
Equipo: New York Yankees
Posición: Infielder (parte del roster, no jugó)
Año: 2009
Resultado: Ganó
12. Jaime García
Equipo: St. Louis Cardinals
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2011
Resultado: Ganó
13. Fernando Salas
Equipo: St. Louis Cardinals
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2011
Resultado: Ganó
14. Roberto Osuna
Equipo: Houston Astros
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2019
Resultado: Perdió
15. Héctor Velázquez
Equipo: Boston Red Sox
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2018
Resultado: Ganó
16. Julio Urías
Equipo: Los Angeles Dodgers
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2020
Resultado: Ganó
17. José Urquidy
Equipo: Houston Astros
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2019 (perdió), 2021 (perdió), 2022 (ganó)
18. Víctor González
Equipo: Los Angeles Dodgers
Posición: Lanzador (pitcher)
Año: 2020
Resultado: Ganó