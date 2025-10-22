México Deportes

Alejandro Kirk, Fernando Valenzuela y todos los mexicanos que han jugado una Serie Mundial

El tijuanense es el primer catcher en acceder a las finales de la MLB, sin embargo, antes de él varios peloteros aztecas hicieron historia en las grandes ligas

Por Mariana Campos

Nuevamente un mexicano está cerca
Nuevamente un mexicano está cerca de hacer historia para un equipo que no visita con regularidad estas instancias. (Credit: John Froschauer-Imagn Images)

Este 2025 se llevará a cabo una nueva edición de la Serie Mundial de la Major League of Baseball (MLB) con Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays como los protagonistas. Entre los jugadores más destacados se encuentra el mexicano Alejandro Kirk quien actualmente funge como el catcher de los Azulejos y que se sumará a la lista de beisbolistas aztecas que han logrado llegar a estas instancias.

A lo largo de 7 juegos, Kirk fue parte importante del roster titular de los canadienses siendo un elemento esencial para que pudieran darle la vuelta a los Seattle Mariners quienes iniciaron ganando la serie de campeonato de la Liga Americana 2-0. Después de ese duro golpe, se repusieron y empataron a 2 la cuenta, los estadounidense se volvieron a poner en ventaja en casa, pero los Blue Jays se repusieron y remontaron en los últimos dos encuentros para ganar su pase a la final.

En el camino también quedaron el pitcher Andrés Muñoz y Randy Arozarena que también fueron fundamentales para que los Marineros llegaran a la antesala de la Serie Mundial, pero no pudieron sostener la ventaja.

Kirk, además, recientemente fue nominado para los premios Guante de Oro 2025 en donde se reconoce a los mejores elementos en cada posición dentro del parque en cada una de las ligas. En la tercia compite contra Dillon Dingler, de los Detroit Tigres, y Carlos Narváez, de los Boston Red Sox.

Además de su trabajo en
Además de su trabajo en la defensa, el mexicano demostró que tiene poder en el bate con un home-run en la Serie de Campeonato. (Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images)

Mexicanos que llegaron a la Serie Mundial

Nombres históricos como el del ‘Toro’ Valenzuela y hasta el polémico Julio Urías, varios beisbolistas tricolor han tenido la oportunidad de coronarse como campeones en la liga más prestigiosa de esta disciplina, aquí te dejamos los nombres:

1. Horacio Piña

Equipo: Oakland Athletics

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 1973

Resultado: Ganó

2. Enrique Romo

Equipo: Pittsburgh Pirates

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 1979

Resultado: Ganó

3. Fernando Valenzuela

Equipo: Los Angeles Dodgers

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 1981

Resultado: Ganó

Uno de sus mejores momentos
Uno de sus mejores momentos en la MLB quedó plasmado en las calles de la CDMX. (IG Mercadorama)

4. Aurelio Rodríguez

Equipo: New York Yankees

Posición: Tercera base

Año: 1981

Resultado: Perdió

5. Aurelio López

Equipo: Detroit Tigers

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 1984

Resultado: Ganó

6. Jorge Orta

Equipo: Kansas City Royals

Posición: Segunda base/jardinero

Año: 1985

Resultado: Ganó

7. Erubiel Durazo

Equipo: Arizona Diamondbacks

Posición: Primera base/designado

Año: 2001

Resultado: Ganó

8. Benjamín Gil

Equipo: Anaheim Angels

Posición: Campocorto (shortstop)

Año: 2002

Resultado: Ganó

(Foto: LMB)
(Foto: LMB)

9. Karim García

Equipo: New York Yankees

Posición: Jardinero

Año: 2003

Resultado: Perdió

10. Alfredo Aceves

Equipo: New York Yankees

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2009

Resultado: Ganó

11. Ramiro Peña

Equipo: New York Yankees

Posición: Infielder (parte del roster, no jugó)

Año: 2009

Resultado: Ganó

12. Jaime García

Equipo: St. Louis Cardinals

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2011

Resultado: Ganó

13. Fernando Salas

Equipo: St. Louis Cardinals

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2011

Resultado: Ganó

14. Roberto Osuna

Equipo: Houston Astros

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2019

Resultado: Perdió

15. Héctor Velázquez

Equipo: Boston Red Sox

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2018

Resultado: Ganó

16. Julio Urías

Equipo: Los Angeles Dodgers

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2020

Resultado: Ganó

ARCHIVO - Julio Urías de
ARCHIVO - Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles lanza durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 1 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

17. José Urquidy

Equipo: Houston Astros

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2019 (perdió), 2021 (perdió), 2022 (ganó)

18. Víctor González

Equipo: Los Angeles Dodgers

Posición: Lanzador (pitcher)

Año: 2020

Resultado: Ganó

