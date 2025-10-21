FIFA amplía la lista de sedes en México para el Mundial 2026: Cancún, Tijuana y otras ciudades recibirán selecciones

México se prepara para el Mundial 2026 con nuevas sedes y centros de entrenamiento que recibirán a selecciones de todo el mundo. (Foto / FIFA)

El Mundial de 2026 marcará un precedente histórico al ser la primera edición organizada en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Además de albergar partidos oficiales, México jugará un papel fundamental en la preparación de las selecciones, consolidando su posición como uno de los ejes del torneo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que el país no sólo recibirá encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que llevará la experiencia mundialista a más regiones, permitiendo que diferentes ciudades participen de forma activa en el evento deportivo más importante del planeta.

De acuerdo con el anuncio publicado en la página oficial de la Federación, México contará con 13 centros de entrenamiento distribuidos en nueve ciudades, entre ellas Tijuana, Querétaro, Pachuca y Torreón. Esta distribución busca descentralizar la experiencia del Mundial y acercarla a más regiones del país.

Centros de entrenamiento para el Mundial 2026

Las selecciones contarán con 13 centros de entrenamiento en nueve ciudades mexicanas, incluyendo Cancún, Tijuana, Pachuca y Torreón. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según la FIFA, los centros seleccionados cumplen con los estándares internacionales requeridos para recibir a las selecciones participantes. La lista completa incluye los siguientes complejos:

Riviera Maya Training Site Cancún (Cancún, Quintana Roo)

Centro Xoloitzcuintle (Tijuana, Baja California)

Estadio Cuauhtémoc (Puebla, Puebla)

Mayakoba Training Centre Cancún (Cancún, Quintana Roo)

Territorio Santos Training Facilities (Torreón, Coahuila)

La Loma Centro Deportivo Querétaro (Querétaro, Querétaro)

Academia Atlas FC (Guadalajara, Jalisco)

CF Pachuca - Universidad del Futbol (Pachuca, Hidalgo)

CF Pachuca - Estadio Hidalgo (Pachuca, Hidalgo)

Rayados Training Centre (Monterrey, Nuevo León)

Chivas Verde Valle (Guadalajara, Jalisco)

La Nueva Casa del Futbol - Toluca (Ciudad de México)

Centro de Alto Rendimiento (CAR) (Ciudad de México)

Esta selección representa una oportunidad única para acercar el torneo a más comunidades y ofrecer instalaciones de clase mundial para las selecciones participantes.

Sedes oficiales del Mundial en México

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán los escenarios principales donde se disputarán los partidos oficiales del Mundial 2026. (CRÉDITO: Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce)

México será uno de los tres países anfitriones que recibirán partidos oficiales del Mundial 2026. La FIFA confirmó que los encuentros se disputarán en tres estadios principales:

Estadio Azteca (Estadio Banorte) (Ciudad de México), que albergará la inauguración y varios partidos de la fase de grupos.

Estadio Akron (Guadalajara), sede habitual del Club Deportivo Guadalajara.

Estadio BBVA (Monterrey), casa del Club de Futbol Monterrey.

Con esta organización, México se consolida como el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), reafirmando su relevancia dentro del futbol internacional.