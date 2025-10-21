Este es el premio económico que ganó Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4 (Instagram)

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al salir victoriosa en su pelea contra Karina García en el Stream Fighters 4. La noche del sábado 18 de octubre, la modelo mexicana noqueó a la influencer colombiana, hecho que generó una serie de reacciones entre el público, fue al tercer asalto que Karely se llevó el triunfo.

Además de llevarse un cinturón conmemorativo del evento de influencers y streamings, el Stream Fighters 2025 también la premió con un bono económico. Tras su actuación en el cuadrilátero se reveló la cantidad que se embolsó la figura de Only Fans, además, se compartieron detalles de en qué gastará su dinero.

El combate marcó el debut de Karely Ruiz en el boxeo de influencers, el evento se realizó en el Coliseo Medplus de Bogotá. La influencer se enfrentó a Karina García, ex participante de La Casa de los Famosos, en un duelo que se resolvió por nocaut técnico en el tercer asalto.

¿Cuánto dinero ganó Karely Ruiz en la pelea Stream Fighters 4?

Karely Ruiz reaccionó a su victoria en el Stream Fighters 4 (IG/ @karelyruiz)

La cifra estimada que se embolsó la modelo mexicana tras noquear a Karina García es de alrededor de USD 13 mil. Según información difundida por Westcol en sus redes sociales, este monto corresponde al rango de pagos que reciben los participantes, ajustado a la relevancia mediática de cada figura.

En el caso de la influencer mexicana, la suma equivale a aproximadamente 240 mil pesos mexicanos ($240,000.00 MXN). El destino de esta ganancia fue definido por la propia Karely Ruiz. De acuerdo con la modelo, aseguró que su premio lo donaría a refugios para perros en situación de calle.

Esta decisión, también reportada por Westcol, refuerza la imagen de la modelo como una figura comprometida con causas sociales, utilizando la visibilidad y los recursos generados en el evento para apoyar a organizaciones dedicadas al bienestar animal.

Tras el triunfo, Karely Ruiz compartió en Instagram sus impresiones sobre la experiencia. En su publicación, la modelo expresó el orgullo que sintió por su desempeño y reconoció el esfuerzo de su rival, resaltando la intensidad y el compañerismo que caracterizaron el enfrentamiento.

Karely Ruiz venció a Karina García en la velada del Stream Fighters 4 y así fue su preparación. Crédito:TikTok/@ronaldobxm

El Stream Fighters 4, organizado por Westcol, se consolidó como un fenómeno de entretenimiento digital que ha reunido a miles de espectadores en tiempo real y ha generado un impacto mediático considerable. La participación de Karely Ruiz generó un nuevo interés entre sus fans en esta nueva faceta como boxeadora amateur.

Fue por medio de sus redes sociales que la modelo de Only fans compartió el orgullo que le generó el vencer a la ex integrante de La Casa de los Famosos, pues reconoció que ambas dieron su máximo esfuerzo en el ring. En su cuenta oficial de Instagram subió una imagen en la que publicó una fotografía de la velada, y la acompañó con el siguiente mensaje:

“Me siento bien orgullosa, di lo mejor de mí, hasta me caí pero me levanté jajaja pero la di y Karina se la rifó, pelea de mamasitasss”, expresó