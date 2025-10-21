México Deportes

Dodgers vs Blue Jays: a qué hora y dónde ver al mexicano Alejandro Kirk en la disputa de la Serie Mundial 2025

Pasaron cinco años para que un beisbolista azteca pudiera acceder de nueva cuenta a la antesala de convertirse en el mejor de todo el mundo

Por Mariana Campos

El juego enfrentará a dos
El juego enfrentará a dos equipos que nunca se habían encontrado en un juego de campeonato. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Serie Mundial de béisbol de este año presenta un duelo inédito entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, dos equipos que llegan con plantillas repletas de figuras internacionales y el atractivo de ver a estrellas como Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. en el diamante, además del nominado al guante de oro 2025, el mexicano Alejandro Kirk.

El enfrentamiento marca la primera ocasión en la que ambas franquicias se encuentran en el escenario más importante de las Grandes Ligas, lo que añade un matiz histórico a la contienda.

El choque entre Dodgers y Azulejos no solo representa la culminación de una temporada llena de expectativas, sino que también subraya la relevancia de la Serie Mundial como el evento cumbre del béisbol profesional. La presencia de jugadores de talla mundial y la rivalidad inédita entre estos equipos han generado gran expectación entre los aficionados, especialmente en América Latina y España, donde el seguimiento a figuras como Ohtani y Guerrero Jr. es especialmente intenso.

El japonés se perfila para
El japonés se perfila para ser considerado como el mejor beisbolista del siglo. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Así llegaron los Dodgers y Azulejos hacia la Serie Mundial

El camino de los Dodgers hacia la Serie Mundial estuvo marcado por una victoria contundente sobre los Cerveceros de Milwaukee, quienes ostentaban el mejor récord de la temporada regular. La experiencia y la estrategia de Dave Roberts resultaron determinantes para superar a un rival que, pese a su rendimiento durante el año, mostró falta de experiencia en los momentos decisivos. En este trayecto, Shohei Ohtani se erigió como la gran figura del equipo angelino, con una de las actuaciones más memorables en la historia reciente de la postemporada, especialmente durante el cuarto juego de la serie.

Por su parte, los Azulejos de Toronto alcanzaron la Serie Mundial tras una serie sumamente disputada frente a los Marineros de Seattle, que se extendió hasta el séptimo partido. El desenlace llegó en la séptima entrada del último juego, cuando George Springer conectó un jonrón decisivo que selló el pase de los canadienses y desató la euforia entre sus seguidores. Este momento se ha convertido en uno de los episodios más recordados de la campaña para la afición de Toronto.

El conjunto canadiense regresó de
El conjunto canadiense regresó de un 2-0 para llevarse la final de conferencia en casa. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Cuándo, a qué hora y dónde ver la Serie Mundial

En la antesala de la Serie Mundial, la atención se centra en dos nombres propios: Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. Ohtani, con su capacidad para influir tanto desde el montículo como con el bate, ha sido pieza clave en el éxito de los Dodgers y se perfila como uno de los protagonistas del Clásico de Otoño. Guerrero Jr., por su parte, lidera la ofensiva de los Azulejos y representa la esperanza de la franquicia canadiense para conquistar el título. Ambos jugadores encarnan el talento internacional que caracteriza a las Grandes Ligas y prometen ofrecer un espectáculo de alto nivel.

El calendario de la Serie Mundial contempla hasta siete partidos y un mínimo de cuatro siempre y cuando un equipo se muestre dominante frente al otro. El primero de ellos se llevará a cabo el viernes 24 de octubre en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por la señal de Fox Sports.

