Skye Blue muestra su emoción por luchar en la Arena México y abre la posibilidad de que mexicanas se unan al Triangle of Madness

Skye Blue expresa su emoción por luchar por primera vez en México y promete dar lo mejor de sí en la Arena México durante el Grand Prix de Amazonas 2025. (Ilustración: Jovani Pérez)

La estrella de AEW, Skye Blue, compartió su entusiasmo por participar en la quinta edición del Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, que se llevará a cabo en la Arena México.

La luchadora estadounidense destacó que esta será su primera vez en México y subrayó la importancia de este torneo para la lucha libre femenina internacional.

“Estoy muy emocionada. Nunca había podido luchar en México. Siempre lo había deseado. Así que estoy muy emocionada de venir a una arena tan histórica y de ser mi primera vez en México”, comentó la luchadora con evidente alegría.

Skye Blue expresó que esta experiencia representa un paso significativo en su carrera profesional y una oportunidad única para demostrar su talento ante un público reconocido por su pasión por la lucha libre.

Un equipo internacional en armonía

A pesar de ser rivales en otros eventos, Skye Blue y Mina Shirakawa trabajarán juntas para representar al equipo internacional en el torneo del CMLL.

Uno de los momentos más llamativos para Skye Blue fue enterarse de que compartiría equipo con Mina Shirakawa, una de sus rivales. A pesar de la historia de competencias previas, la luchadora aseguró que esta colaboración será positiva y que las diferencias personales deben quedar a un lado.

“Creo que definitivamente podremos coexistir. Tienen que dejar de lado sus diferencias porque esta oportunidad es mucho mayor que nuestras diferencias. Me siento más que honrada de estar en esta lucha y tener esta oportunidad, especialmente con mis amigas del Triángulo de la Locura, Thekla y Julia Hart”, destacó Skye Blue, enfatizando que la unidad del grupo será clave en el torneo.

La luchadora de AEW asegura que dejará las diferencias a un lado para enfocarse en ofrecer la mejor lucha posible en el CMLL.

La estrella de AEW explicó que la cooperación y la profesionalidad son fundamentales para representar de manera adecuada al equipo internacional en un evento de tan alto nivel.

“No vamos a decir: ‘Oh, no nos gusta Mina’. Así es como es, y simplemente intentaré hacer la mejor lucha posible”, aseguró.

Triangle of Madness: un grupo fuerte y prometedor

Skye Blue y sus compañeras del equipo Triangle of Madness buscan demostrar talento y profesionalismo en un torneo que impulsa la visibilidad global del pancracio femenino.

Skye Blue forma parte del grupo Triangle of Madness, que también incluye a Julia Hart y Thekla. La luchadora señaló que, aunque el equipo es relativamente nuevo, la química entre ellas es evidente y representa una ventaja estratégica para el torneo.

“Creo que es enorme, especialmente que Triangle of Madness sea un grupo recién formado, pero Julia y yo llevamos bastante tiempo juntas y ahora con la incorporación de Tekla somos tres muy fuertes. Me siento muy honrada de que nos envíen al CMLL para participar en el Grand Prix”, comentó.

La combinación de experiencia y novedad dentro del equipo promete generar encuentros espectaculares en la Arena México, donde las participantes demostrarán técnicas diversas, desde lucha estilo estadounidense hasta el high-flying característico de la lucha libre mexicana.

Aprendizaje y crecimiento en la Arena México

Skye Blue también resaltó la importancia del torneo como una plataforma para aprender y mejorar, no solo para ella, sino para todas las luchadoras extranjeras presentes. La oportunidad de entrenar y enfrentarse a distintas exponentes permitirá el intercambio de técnicas y estilos.

“Podemos aprender lucha libre, entrenar con estas chicas, luchar con ellas e incluso ir a CMLL, México, Japón y diferentes lugares. Esto es bueno para la lucha libre femenina en general, porque podemos aprender unas de otras, seguir impulsándonos, crecer y llevar la lucha libre femenina a lo más alto”, señaló.

Además, la luchadora explicó que cada combate representa una experiencia única y que la exposición internacional permite que las atletas desafíen sus propios límites y amplíen sus horizontes profesionales.

Primera vez en México: un sueño hecho realidad

Skye Blue junto a Julia Hart y Thekla se preparan para representar al equipo internacional con unidad y fuerza frente a rivales de alto nivel.

La llegada de Skye Blue a México representa un hito personal y profesional. Para ella, luchar en la Arena México, considerada una de las sedes más icónicas del pancracio mundial, es un sueño largamente esperado.

“Nunca he luchado en México. Así que esta será la primera vez y me siento sumamente honrada de que mi primera vez sea en la Arena México participando en el Grand Prix de Amazonas. Poder practicar lucha libre como es debido me emociona mucho”, comentó.

La luchadora también destacó que, aunque su formación inicial se centró en el estilo estadounidense, está emocionada por mostrar sus habilidades y adaptarse a la dinámica del ring mexicano, que combina técnica, resistencia y espectáculo.

Expectativas y emociones previas al torneo

La estrella estadounidense considera un honor debutar en México, mostrando sus habilidades de high-flying y técnica en el Grand Prix.

Skye Blue concluyó la entrevista resaltando la oportunidad que representa participar en un evento de alcance internacional y trabajar con compañeras y rivales de distintas promociones. Su entusiasmo y profesionalismo reflejan la importancia de eventos como el Grand Prix de Amazonas, que promueven la visibilidad y el crecimiento de la lucha libre femenina a nivel mundial.

“Estoy muy emocionada de venir al Grand Prix y tener a Julia y Thekla a mi lado para demostrar quiénes somos y lo que podemos hacer. No puedo esperar a estar allí. Muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad”, finalizó.

El Grand Prix Internacional de Amazonas 2025 se perfila como un evento histórico, no solo por la calidad de las luchadoras participantes, sino también por su capacidad de conectar culturas, estilos y experiencias, consolidando a la Arena México como el epicentro del talento femenino global.