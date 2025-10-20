México Deportes

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

La presión aumenta tras el tropiezo inicial y el equipo busca un resultado que le permita soñar con la siguiente ronda

Por Mariana Campos

El conjunto azteca se juega la vida contra uno de los equipos más complicados del torneo. (Jovani Pérez / Infobae México)

En un partido que puede definir el futuro de la Selección Femenil Sub 17 de México en el Mundial Femenil Sub 17 se disputará el martes 21 de octubre a las 13:00 horas, cuando el equipo nacional enfrente a Países Bajos.

Tras una derrota en su debut, el conjunto mexicano se juega mucho más que tres puntos: sus posibilidades de avanzar en el torneo dependen en gran medida de este resultado.

El arranque del Mundial Femenil Sub 17 no fue favorable para México, que cayó 2-0 ante Corea del Norte en su primer compromiso. Esta situación coloca al equipo en una posición delicada dentro de su grupo, ya que una segunda derrota complicaría seriamente sus opciones de clasificación directa.

En contraste, Países Bajos llega fortalecido tras vencer 4-3 a Camerún en su estreno, lo que añade presión al cuadro mexicano en este segundo encuentro y obliga a ambos equipos derrotados a buscar la victoria a cualquier costo.

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA se jugará hasta el 8 de noviembre - crédito FIFA

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Para quienes deseen seguir el partido, existen varias alternativas de transmisión en vivo. Televisa, poseedora de los derechos del torneo en México, emitirá el encuentro a través de TUDN y la plataforma ViX. Además, la FIFA ofrece la posibilidad de ver el partido de manera gratuita mediante su servicio FIFA+, ampliando así el acceso para los aficionados que buscan apoyar a la Selección Femenil Sub 17.

El formato del Mundial Femenil Sub 17, que por primera vez reúne a 24 selecciones, permite que los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros avancen a los octavos de final, sumando un total de 16 equipos clasificados.

Si México no logra sumar puntos ante Países Bajos, sus opciones de terminar en los dos primeros puestos se reducirían considerablemente, sobre todo si se cumple la previsión de que Corea del Norte supere a Camerún en su próximo partido. No obstante, el sistema de mejores terceros mantiene viva la esperanza, aunque con un matiz: avanzar en esa posición implicaría enfrentar a rivales de alto calibre, como Estados Unidos, Francia o China en la siguiente ronda.

La escuadra nacional buscará mantenerse en el Mundial 2025 enfrentando a una potencia europea. (TW Selección Nacional Femenil)

El último partido de la fase de grupos para México será ante Camerún, un duelo que podría convertirse en la última oportunidad para asegurar la clasificación. Llegar a ese encuentro con puntos obtenidos frente a Países Bajos permitiría al equipo nacional mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en una posición más favorable y evitar a los rivales más exigentes en octavos de final.

Un resultado positivo ante Países Bajos no solo mantendría vivas las opciones de México, sino que abriría un panorama mucho más alentador para el equipo en la siguiente etapa del torneo.

