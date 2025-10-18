México Deportes

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Carlos Cariño destacó la calidad que ha mostrado el canterano de Xolos en categorías mayores

Por César Márquez

Carlos Cariño prepara la convocatoria
Carlos Cariño prepara la convocatoria definitiva para el Mundial de Qatar 2025 con la joven promesa en evaluación. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Nacional de México Sub 17 disputará la Copa del Mundo 2025 que se celebrará en Qatar con la destacada ausencia de Gilberto Mora, quien no fue convocado por Carlos Cariño, entrenador del equipo juvenil.

El combinado nacional está a menos de tres semanas de debutar en la justa mundialista, donde se enfrentará en la fase de grupo contra las selecciones de Corea del Sur, Costa Rica y Suiza.

Carlos Cariño revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

En entrevista con los medios de comunicación, Carlos Cariño señaló que por los méritos que ha mostrado Gilberto Mora debería ser convocado con México para ir al Mundial Sub 17. Sin embargo, añadió que el mediocampista debe estar en categorías mayores, además, recordó que Mora ya tuvo participación con la Sub 20 en la Copa del Mundo y en la Copa Oro con la Selección mayor.

“‘¡A quién no le gustaría tenerlo!, (pero) jugó la Copa Oro y después un Mundial Sub 20. Por los méritos que ha hecho y lo que ha demostrado, el niño tiene que estar en categorías más arriba. Hay que dejarlo seguir creciendo, que siga participando y que siga mejorando en todos los aspectos, porque tenemos a uno de los mejores jugadores (en la actualidad), declaró Carlos Cariño.

Cabe indicar que el Tricolor debutará en el Mundial 2025 ante Corea del Sur el martes 4 de noviembre, el viernes 7 (de noviembre) se medirá con Costa de Marfil y cerrará la fase de grupos el lunes 10 de noviembre cuando se enfrente a Suiza.

Gilberto Mora está cumpliendo 17
Gilberto Mora está cumpliendo 17 años (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Gilberto Mora en busca de ir a la Copa del Mundo 2026

Con una participación sobresaliente en el reciente Mundial Sub 20, Gilberto Mora ha captado la atención del futbol mexicano como una de sus jóvenes promesas más relevantes. El mediocampista, que acaba de cumplir 17 años, destacó como pieza clave de la Selección Mexicana durante el torneo internacional, aportando dinamismo y liderazgo desde el campo.

Procedente de las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, Mora ya dejó huella en la pasada Copa Oro con el representativo nacional, donde su desempeño fue considerado fundamental. Ahora, las expectativas de su entorno y del propio cuerpo técnico de la selección crecen, ya que se prevé que el jugador sea incluido en la lista que Javier “Vasco” Aguirre prepara para disputar los amistosos programados en noviembre frente a Uruguay y Paraguay.

Soccer Football - FIFA Under
Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Gilberto Mora in action with Argentina's Tobias Andrada REUTERS/Pablo Sanhueza

El seleccionado nacional utilizará estos encuentros como plataforma para consolidar su plantel de cara al Mundial 2026, que tendrá como sedes a México,Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, la posibilidad de que Moras e gane un lugar entre los convocados definitivos cobra fuerza.

