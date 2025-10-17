Rayados encara a Pumas con bajas sensibles para la Jornada 13 del Apertura 2025

Monterrey se encuentra en la tercera posición de la tabla general de la Liga MX. (Cuartoscuro)

Rayados de Monterrey se prepara para recibir este sábado a los Pumas de la UNAM en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.

El equipo regiomontano busca mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación, mientras que el cuadro auriazul intentará poner fin a una racha negativa en sus visitas al Gigante de Acero.

El conjunto dirigido por Domènec Torrent llega con la mira puesta en consolidar su posición dentro de los aspirantes a la liguilla directa, pero deberá sobreponerse a la ausencia de jugadores clave en su esquema.

Las lesiones han afectado la planificación del estratega español, quien podría verse obligado a realizar ajustes significativos en su alineación inicial.

Por su parte, los universitarios llegan necesitados de puntos tras varios tropiezos fuera de casa. Un triunfo en territorio regiomontano sería vital para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación y romper con la tendencia adversa que han sufrido en este escenario.

Rayados enfrenta bajas en su plantilla antes del duelo ante Pumas

Rivalidad y puntos en juego: Monterrey recibe a los universitarios. (REUTERS/Mike Blake)

Fidel Ambriz será una de las ausencias más notables para este compromiso. De acuerdo con reportes del club, el mediocampista sufrió un golpe en la rodilla derecha durante el entrenamiento del lunes.

Aunque los estudios médicos descartaron una fractura, el jugador continúa bajo observación y, según el informe, salió en muletas y sigue siendo evaluado. Todo indica que no será considerado para el partido frente al conjunto capitalino.

Otra baja probable es la de Ricardo Chávez. La directiva informó que el lateral derecho presentó molestias en la parte posterior de la rodilla tras el duelo ante Xolos y no ha podido trabajar al parejo del grupo. El futbolista se mantiene entrenando por separado bajo la supervisión del cuerpo médico.

Ante este panorama, Torrent deberá confiar en la profundidad del plantel regiomontano. Según el técnico, la competitividad interna del grupo permitirá mantener el nivel mostrado en jornadas anteriores, incluso con las ausencias confirmadas.

En tanto, el conjunto auriazul reconoce la dificultad del reto. Sumar en el norte del país sería un impulso importante para recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla general, donde cada punto comienza a ser decisivo rumbo al cierre del torneo.

Monterrey vs Pumas: dónde y cuándo ver el partido

(X/@Rayados)

El enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Pumas se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

El encuentro podrá seguirse en Canal 5 en televisión abierta y mediante ViX Premium en plataforma digital, con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).